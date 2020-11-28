ВОЗ предостерегает Европу не расслабляться на праздники

В то время как некоторые европейские страны начинают ослаблять карантинные меры в преддверии праздников, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от такого шага. При этом отмечается, что распространение коронавируса удалось сдержать благодаря ограничениям последних недель. Европа по-прежнему остается эпицентром пандемии, в этой связи важно не допустить третьей волны пандемии.

"Не теряйте бдительности, мы отмечаем положительный эффект принятых мер, позволивших снизить число случаев. Но не время ослаблять усилия", - заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Между тем во Франции после месяца карантина открываются магазины. Предельное количество покупателей ограничено исходя из расчета один человек на восемь квадратных метров. Хотя общее число госпитализаций и пациентов в реанимации снижается, суточный прирост случаев COVID-19 третий день подряд превышает 10 тысяч.

Бельгийцы могут отправиться за подарками уже 1 декабря. Праздничное настроение жителям Брюсселя создают убранства Гранд-Плас, а также 18-метровая наряженная елка напротив Ратуши. Власти призывают граждан остаться на праздники дома и обещают усилить контроль на границах.

В Италии будут ослаблены ограничения в ряде регионов. В Ломбардии, Пьемонте и Калабрии уровень опасности снижен с самого строгого "красного" до "оранжевого". При этом за минувшие сутки здесь отмечалось рекордное для второй волны коронавируса число случаев.

В Австрии в Зальцбурге открытие горнолыжного сезона ожидается 19 декабря. Этому примеру, скорее всего, последуют и в Тироле. На курорте Ишгль хотят избежать прежних проблем. Инвестиции в технику безопасности составили порядка 700 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что государство само решит, открывать ли горнолыжные курорты. "Мы принимаем это решение ответственно, - отметил он. - Действительно, существуют области политики, в которых Европейский Союз должен принимать координирующие меры, но что он, безусловно, не может сделать, так это регулировать "когда можно играть в футбол, где можно бегать и когда можно кататься на лыжах".