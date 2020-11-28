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Рубрика: В мире

ВОЗ предостерегает Европу не расслабляться на праздники

Текст: Александр Саможнев
В то время как некоторые европейские страны начинают ослаблять карантинные меры в преддверии праздников, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от такого шага. При этом отмечается, что распространение коронавируса удалось сдержать благодаря ограничениям последних недель. Европа по-прежнему остается эпицентром пандемии, в этой связи важно не допустить третьей волны пандемии.
Фото: AP Photo/Ronald Zak Фото: AP Photo/Ronald Zak
Фото: AP Photo/Ronald Zak

"Не теряйте бдительности, мы отмечаем положительный эффект принятых мер, позволивших снизить число случаев. Но не время ослаблять усилия", - заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Фото: iStock
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Между тем во Франции после месяца карантина открываются магазины. Предельное количество покупателей ограничено исходя из расчета один человек на восемь квадратных метров. Хотя общее число госпитализаций и пациентов в реанимации снижается, суточный прирост случаев COVID-19 третий день подряд превышает 10 тысяч.

Бельгийцы могут отправиться за подарками уже 1 декабря. Праздничное настроение жителям Брюсселя создают убранства Гранд-Плас, а также 18-метровая наряженная елка напротив Ратуши. Власти призывают граждан остаться на праздники дома и обещают усилить контроль на границах.

В Италии будут ослаблены ограничения в ряде регионов. В Ломбардии, Пьемонте и Калабрии уровень опасности снижен с самого строгого "красного" до "оранжевого". При этом за минувшие сутки здесь отмечалось рекордное для второй волны коронавируса число случаев.

В Австрии в Зальцбурге открытие горнолыжного сезона ожидается 19 декабря. Этому примеру, скорее всего, последуют и в Тироле. На курорте Ишгль хотят избежать прежних проблем. Инвестиции в технику безопасности составили порядка 700 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что государство само решит, открывать ли горнолыжные курорты. "Мы принимаем это решение ответственно, - отметил он. - Действительно, существуют области политики, в которых Европейский Союз должен принимать координирующие меры, но что он, безусловно, не может сделать, так это регулировать "когда можно играть в футбол, где можно бегать и когда можно кататься на лыжах".

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