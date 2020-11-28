Новости

В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом 09:25
Оперштаб: Еще 6633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В Москве отремонтируют Сколковский путепровод 09:09
Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19 09:07
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе 09:00
В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика 06:06
Минюст США разрешил использовать расстрел и газ при исполнении казней 05:37
США отправят авианосец USS Nimitz в Персидский залив 05:26
Составлен рейтинг самых популярных российских исполнителей 04:52
В Японии один человек погиб при столкновении рыболовецкого судна и сухогруза 04:22
В Грузии снова введут масштабные ограничения из-за COVID-19 03:52
Российские военные передали помощь жителям сирийской провинции Тартус 03:34
Синоптики назвали регионы европейской части России с опасной погодой 02:30
В США число случаев COVID-19 превысило 13 миллионов 02:08
В России телефонные мошенники начали использовать роботов-помощников 01:53
В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов 01:31
Минобороны Ирана назвало терактом убийство физика Фахризаде 00:50
Трамп обвинил Байдена в том, что тот победил в "коррумпированных" городах 00:13
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 27.11.2020
Фильм о последних днях жизни Варлама Шаламова получил приз в Таллине 27.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
28.11.2020 09:00
Рубрика: Общество

Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Повышенная температура наблюдается у 9 из 10 пациентов с COVID-19, не считая тех, кто переносит инфекцию бессимптомно. Заболевание относится к группе ОРВИ, поэтому правила приема жаропонижающих препаратов стандартны. Однако, как рассказала врач-инфекционист Ольга Синицына, при коронавирусе крайне важно избегать самовольного лечения, оно должно происходить под руководством врача, что повысит шансы на выздоровление и исключит риск передозировки лекарствами.

Фото: РИА Новости
Эксперт назвал сроки формирования иммунитета к COVID после вакцинации

По словам доктора, при заражении SARS-CoV-2 температура чуть выше 38 градусов является естественной реакцией организма. Таким образом организм мобилизует иммунную систему.

- Поэтому, если температура ниже 38,5 градуса, принимать медикаменты, которые помогают ее сбивать, не нужно. Исключение составляют случаи, когда повышенная температура плохо переносится больным - вызывает судороги, тахикардию, скачки давления, сильную ломоту в теле или невыносимую головную боль. В этом случае можно принять, например, спазмолитики. Но лучше попытаться справиться без лекарств, например, влажными обтираниями и большим количеством теплой жидкости (с малиной, лимоном, клюквой), а также частым проветриванием и увлажнением помещения, - рассказала Ольга Синицына aif.ru.

Врач напомнила, что для детей и пожилых людей критическое значение температуры составляет 38 градусов.

Сбивать необходимо температуру выше 38,9 градуса - при таких условиях организм подвергается угрозе. Подходящий препарат обязательно должен подобрать лечащий врач с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести течения инфекции.

Известно, что при данном вирусе ни в коем случае не назначается аспирин. Специалист может прописать медикаменты на основе ибупрофена, но это вещество нельзя принимать при наличии нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Не рекомендуется оно и пожилым людям, поскольку на фоне вирусной инфекции у них может повыситься риск кровотечений.

Фото: iStock
Врач рассказал о способах реабилитации после COVID-19

В ВОЗ оптимальным жаропонижающим считают препараты на основе парацетамола, но относиться к его приему, несмотря на продажу без рецепта, нужно очень серьезно. Передозировка этим лекарством может нанести серьезный ущерб печени, почкам, ЖКТ, сердцу и мозгу.

- Передозировка может случиться, даже если принимать его в нормальных дозах. Это касается пожилых людей, больных с тяжелыми нарушениями функции печени, почек и кроветворной системы. Курс приема должен быть максимально коротким: у взрослых не дольше 3-5 дней, у детей - 3 дня. Чтобы избежать риска, необходимо строго соблюдать прописанные в инструкции правила, - пояснила доктор.

Она также призвала не сочетать друг с другом жаропонижающие и обезболивающие препараты, а также ни при каких условиях не принимать лекарства с истекшим сроком годности.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники