Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19

Медики из Великобритании считают, что распространение коронавируса вызвало задержки в ранней диагностике онкологии. В частности, рака легких.

Самыми распространенными признаками рака легких являются постоянный кашель, одышка, боль в груди, усталость и отсутствие аппетита. В целом примерно такая же картина может наблюдаться и при коронавирусе.

- COVID-19 вызвал задержки в диагностике и лечении всех типов рака. Но с раком легких возникает дополнительная путаница из-за похожих симптомов заболеваний. То есть, тысячи людей узнают о своем диагнозе, связанном с онкологией, гораздо позже, чем могли бы, - пояснил в интервью The Sun председатель общества по борьбе с раком легких Великобритании, доктор Роберт Ринтул.

Специалист отметил, что среди характерных симптомов рака легких можно выделить непроходящие в течение трех недель кашель, боль при кашле, выделение крови, потеря аппетита и резкое похудение.

COVID-19 же, как правило, сопровождают потеря обоняния, мышечные боли, лихорадка и прочие симптомы гриппа, которые наблюдаются в течение одной или двух недель. Кроме того, при коронавирусе человек чаще всего ощущает внезапное ухудшение здоровья.