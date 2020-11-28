Вучич гарантировал завершение участка "Турецкого потока"

Сербский участок газопровода "Турецкий поток" будет завершен в ближайшее время, заявил президент Сербии Александар Вучич.

По словам президента, на этот счет есть соглашения с "Газпромом". Сербская сторона сделает все, что необходимо. "Я лично слежу за плотным графиком работы. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней", - цитирует ТАСС Вучича.

Вопросы прессы были обусловлены отзывом правительством Сербии из Народной скупщины (парламента) законопроекта о выделении кредита в 55 миллионов евро для завершения сербского участка газопровода.

Документ предусматривает выделение госгарантий на возврат кредита (от 2,12 до 2,34 процента годовых) на 55 миллионов евро для компании "Сербиягаз", являющейся основным подрядчиком на строительстве компрессорной станции в Велика-Плане для перегонки газа в Венгрию.

Ранее члены комитета Народной скупщины по финансированию одобрили законопроект, дав согласие на ратификацию документа парламентом. Однако уже после начала четвертой парламентской сессии законопроект был отозван.

Президент Александр Вучич информировал 13 октября, что строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток" будет полностью завершено до конца 2020 года.