За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7320

2 Санкт-Петербург 3695

3 Московская область 1065

4 Нижегородская область 464

5 Республика Карелия 399

6 Свердловская область 390

7 Архангельская область 367

8 Воронежская область 344

9 Красноярский край 333

10 Хабаровский край 331

11 Ростовская область 320

12 Пермский край 301

13 Республика Коми 281

14 Мурманская область 277

15 Иркутская область 277

16 Республика Бурятия 270

17 Вологодская область 268

18 Забайкальский край 265

19 Челябинская область 261

20 Саратовская область 251

21 Ульяновская область 249

22 Самарская область 248

23 Волгоградская область 245

24 Омская область 242

25 Кировская область 239

26 Приморский край 230

27 Республика Крым 229

28 Алтайский край 228

29 Ставропольский край 227

30 Ханты-Мансийский автономный округ 215

31 Республика Саха (Якутия) 215

32 Тверская область 209

33 Ленинградская область 209

34 Новгородская область 205

35 Томская область 196

36 Ямало-Ненецкий автономный округ 195

37 Калининградская область 192

38 Ярославская область 187

39 Оренбургская область 186

40 Псковская область 185

41 Республика Хакасия 181

42 Новосибирская область 179

43 Краснодарский край 178

44 Кемеровская область 177

45 Белгородская область 173

46 Удмуртская Республика 172

47 Пензенская область 166

48 Тюменская область 165

49 Тульская область 160

50 Ивановская область 159

51 Курская область 159

52 Амурская область 157

53 Астраханская область 153

54 Орловская область 145

55 Брянская область 143

56 Калужская область 142

57 Костромская область 140

58 Республика Алтай 139

59 Владимирская область 135

60 Республика Башкортостан 135

61 Сахалинская область 131

62 Республика Чувашия 130

63 Смоленская область 126

64 Липецкая область 124

65 Тамбовская область 123

66 Рязанская область 119

67 Республика Дагестан 106

68 Курганская область 104

69 Чеченская Республика 103

70 Республика Тыва 99

71 Республика Калмыкия 97

72 Кабардино-Балкарская Республика 92

73 Республика Мордовия 89

74 Карачаево-Черкесская Республика 87

75 Республика Адыгея 86

76 Республика Татарстан 85

77 Республика Ингушетия 79

78 Республика Северная Осетия-Алания 78

79 Камчатский край 76

80 Севастополь 62

81 Республика Марий Эл 52

82 Магаданская область 44

83 Еврейская автономная область 28

84 Чукотский автономный округ 10

85 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 242 633 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,3%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 510 летальных случаев: Белгородская область 3

Брянская область 3

Воронежская область 15

Ивановская область 5

Костромская область 3

Курская область 5

Липецкая область 2

Московская область 21

Орловская область 3

Рязанская область 2

Смоленская область 1

Тверская область 5

Тульская область 1

Ярославская область 1

Москва 76

Республика Карелия 3

Республика Коми 9

Архангельская область 3

Вологодская область 9

Ленинградская область 1

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 70

Республика Крым 6

Краснодарский край 8

Астраханская область 4

Волгоградская область 3

Ростовская область 23

Севастополь 3

Республика Дагестан 10

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 2

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 7

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 2

Республика Чувашия 3

Пермский край 13

Кировская область 1

Нижегородская область 15

Оренбургская область 5

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 7

Ульяновская область 5

Свердловская область 10

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Челябинская область 10

Республика Тыва 5

Республика Хакасия 7

Алтайский край 10

Красноярский край 21

Иркутская область 14

Кемеровская область 5

Новосибирская область 6

Омская область 12

Томская область 5

Республика Бурятия 9

Республика Саха (Якутия) 3

Забайкальский край 5

Приморский край 2

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 2 За весь период по России умерло 39 068 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 296 человек: Белгородская область 251

Брянская область 204

Владимирская область 231

Воронежская область 285

Ивановская область 126

Калужская область 431

Костромская область 174

Курская область 312

Липецкая область 143

Московская область 640

Орловская область 284

Рязанская область 269

Смоленская область 124

Тамбовская область 148

Тверская область 395

Тульская область 162

Ярославская область 182

Москва 6633

Республика Карелия 381

Республика Коми 390

Архангельская область 598

Ненецкий автономный округ 8

Вологодская область 205

Калининградская область 170

Ленинградская область 305

Мурманская область 378

Новгородская область 215

Псковская область 84

Санкт-Петербург 1991

Республика Адыгея 75

Республика Калмыкия 361

Республика Крым 409

Краснодарский край 135

Астраханская область 113

Волгоградская область 245

Ростовская область 277

Севастополь 89

Республика Дагестан 99

Республика Ингушетия 70

Кабардино-Балкарская Республика 125

Карачаево-Черкесская Республика 203

Республика Северная Осетия - Алания 125

Чеченская Республика 37

Ставропольский край 198

Республика Башкортостан 73

Республика Марий Эл 57

Республика Мордовия 70

Республика Татарстан 92

Удмуртская Республика 89

Республика Чувашия 42

Пермский край 285

Кировская область 315

Нижегородская область 433

Оренбургская область 140

Пензенская область 592

Самарская область 219

Саратовская область 195

Ульяновская область 409

Курганская область 44

Свердловская область 398

Тюменская область 391

Ханты-Мансийский автономный округ 224

Ямало-Ненецкий автономный округ 117

Челябинская область 107

Республика Алтай 262

Республика Тыва 239

Республика Хакасия 237

Алтайский край 287

Красноярский край 332

Иркутская область 312

Кемеровская область 192

Новосибирская область 196

Омская область 353

Томская область 238

Республика Бурятия 209

Республика Саха (Якутия) 442

Забайкальский край 321

Камчатский край 123

Приморский край 135

Амурская область 195

Магаданская область 79

Хабаровский край 448

Сахалинская область 62

Еврейская автономная область 56

Чукотский автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 739 470.