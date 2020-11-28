За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

В Москве зарегистрировано 7320 новых случаев COVID-19 11:01
Тушканчиков Московского зоопарка поместили в холодильники на зиму 10:54
В Новосибирске один человек погиб при пожаре в частной гостинице 10:51
Мишустин упростил правила оформления инвалидности 10:39
В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом 09:25
Оперштаб: Еще 6633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В Москве отремонтируют Сколковский путепровод 09:09
Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19 09:07
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе 09:00
В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика 06:06
Минюст США разрешил использовать расстрел и газ при исполнении казней 05:37
США отправят авианосец USS Nimitz в Персидский залив 05:26
Составлен рейтинг самых популярных российских исполнителей 04:52
В Японии один человек погиб при столкновении рыболовецкого судна и сухогруза 04:22
В Грузии снова введут масштабные ограничения из-за COVID-19 03:52
Российские военные передали помощь жителям сирийской провинции Тартус 03:34
Синоптики назвали регионы европейской части России с опасной погодой 02:30
В США число случаев COVID-19 превысило 13 миллионов 02:08
В России телефонные мошенники начали использовать роботов-помощников 01:53
В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов 01:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
28.11.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7320
  • 2 Санкт-Петербург 3695
  • 3 Московская область 1065
  • 4 Нижегородская область 464
  • 5 Республика Карелия 399
  • 6 Свердловская область 390
  • 7 Архангельская область 367
  • 8 Воронежская область 344
  • 9 Красноярский край 333
  • 10 Хабаровский край 331
  • 11 Ростовская область 320
  • 12 Пермский край 301
  • 13 Республика Коми 281
  • 14 Мурманская область 277
  • 15 Иркутская область 277
  • 16 Республика Бурятия 270
  • 17 Вологодская область 268
  • 18 Забайкальский край 265
  • 19 Челябинская область 261
  • 20 Саратовская область 251
  • 21 Ульяновская область 249
  • 22 Самарская область 248
  • 23 Волгоградская область 245
  • 24 Омская область 242
  • 25 Кировская область 239
  • 26 Приморский край 230
  • 27 Республика Крым 229
  • 28 Алтайский край 228
  • 29 Ставропольский край 227
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 215
  • 31 Республика Саха (Якутия) 215
  • 32 Тверская область 209
  • 33 Ленинградская область 209
  • 34 Новгородская область 205
  • 35 Томская область 196
  • 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 195
  • 37 Калининградская область 192
  • 38 Ярославская область 187
  • 39 Оренбургская область 186
  • 40 Псковская область 185
  • 41 Республика Хакасия 181
  • 42 Новосибирская область 179
  • 43 Краснодарский край 178
  • 44 Кемеровская область 177
  • 45 Белгородская область 173
  • 46 Удмуртская Республика 172
  • 47 Пензенская область 166
  • 48 Тюменская область 165
  • 49 Тульская область 160
  • 50 Ивановская область 159
  • 51 Курская область 159
  • 52 Амурская область 157
  • 53 Астраханская область 153
  • 54 Орловская область 145
  • 55 Брянская область 143
  • 56 Калужская область 142
  • 57 Костромская область 140
  • 58 Республика Алтай 139
  • 59 Владимирская область 135
  • 60 Республика Башкортостан 135
  • 61 Сахалинская область 131
  • 62 Республика Чувашия 130
  • 63 Смоленская область 126
  • 64 Липецкая область 124
  • 65 Тамбовская область 123
  • 66 Рязанская область 119
  • 67 Республика Дагестан 106
  • 68 Курганская область 104
  • 69 Чеченская Республика 103
  • 70 Республика Тыва 99
  • 71 Республика Калмыкия 97
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 92
  • 73 Республика Мордовия 89
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 75 Республика Адыгея 86
  • 76 Республика Татарстан 85
  • 77 Республика Ингушетия 79
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 78
  • 79 Камчатский край 76
  • 80 Севастополь 62
  • 81 Республика Марий Эл 52
  • 82 Магаданская область 44
  • 83 Еврейская автономная область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 10
  • 85 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 242 633 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
  • 3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 510 летальных случаев:
  • Белгородская область 3
  • Брянская область 3
  • Воронежская область 15
  • Ивановская область 5
  • Костромская область 3
  • Курская область 5
  • Липецкая область 2
  • Московская область 21
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 5
  • Тульская область 1
  • Ярославская область 1
  • Москва 76
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 9
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 9
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 70
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 8
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 23
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 10
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 7
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 13
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 15
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 7
  • Ульяновская область 5
  • Свердловская область 10
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Челябинская область 10
  • Республика Тыва 5
  • Республика Хакасия 7
  • Алтайский край 10
  • Красноярский край 21
  • Иркутская область 14
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 12
  • Томская область 5
  • Республика Бурятия 9
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 2

За весь период по России умерло 39 068 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 296 человек:
  • Белгородская область 251
  • Брянская область 204
  • Владимирская область 231
  • Воронежская область 285
  • Ивановская область 126
  • Калужская область 431
  • Костромская область 174
  • Курская область 312
  • Липецкая область 143
  • Московская область 640
  • Орловская область 284
  • Рязанская область 269
  • Смоленская область 124
  • Тамбовская область 148
  • Тверская область 395
  • Тульская область 162
  • Ярославская область 182
  • Москва 6633
  • Республика Карелия 381
  • Республика Коми 390
  • Архангельская область 598
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Вологодская область 205
  • Калининградская область 170
  • Ленинградская область 305
  • Мурманская область 378
  • Новгородская область 215
  • Псковская область 84
  • Санкт-Петербург 1991
  • Республика Адыгея 75
  • Республика Калмыкия 361
  • Республика Крым 409
  • Краснодарский край 135
  • Астраханская область 113
  • Волгоградская область 245
  • Ростовская область 277
  • Севастополь 89
  • Республика Дагестан 99
  • Республика Ингушетия 70
  • Кабардино-Балкарская Республика 125
  • Карачаево-Черкесская Республика 203
  • Республика Северная Осетия - Алания 125
  • Чеченская Республика 37
  • Ставропольский край 198
  • Республика Башкортостан 73
  • Республика Марий Эл 57
  • Республика Мордовия 70
  • Республика Татарстан 92
  • Удмуртская Республика 89
  • Республика Чувашия 42
  • Пермский край 285
  • Кировская область 315
  • Нижегородская область 433
  • Оренбургская область 140
  • Пензенская область 592
  • Самарская область 219
  • Саратовская область 195
  • Ульяновская область 409
  • Курганская область 44
  • Свердловская область 398
  • Тюменская область 391
  • Ханты-Мансийский автономный округ 224
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • Челябинская область 107
  • Республика Алтай 262
  • Республика Тыва 239
  • Республика Хакасия 237
  • Алтайский край 287
  • Красноярский край 332
  • Иркутская область 312
  • Кемеровская область 192
  • Новосибирская область 196
  • Омская область 353
  • Томская область 238
  • Республика Бурятия 209
  • Республика Саха (Якутия) 442
  • Забайкальский край 321
  • Камчатский край 123
  • Приморский край 135
  • Амурская область 195
  • Магаданская область 79
  • Хабаровский край 448
  • Сахалинская область 62
  • Еврейская автономная область 56
  • Чукотский автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 739 470.

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин упростил правила оформления инвалидности
В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники