За сутки в России подтверждено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7320
- 2 Санкт-Петербург 3695
- 3 Московская область 1065
- 4 Нижегородская область 464
- 5 Республика Карелия 399
- 6 Свердловская область 390
- 7 Архангельская область 367
- 8 Воронежская область 344
- 9 Красноярский край 333
- 10 Хабаровский край 331
- 11 Ростовская область 320
- 12 Пермский край 301
- 13 Республика Коми 281
- 14 Мурманская область 277
- 15 Иркутская область 277
- 16 Республика Бурятия 270
- 17 Вологодская область 268
- 18 Забайкальский край 265
- 19 Челябинская область 261
- 20 Саратовская область 251
- 21 Ульяновская область 249
- 22 Самарская область 248
- 23 Волгоградская область 245
- 24 Омская область 242
- 25 Кировская область 239
- 26 Приморский край 230
- 27 Республика Крым 229
- 28 Алтайский край 228
- 29 Ставропольский край 227
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 215
- 31 Республика Саха (Якутия) 215
- 32 Тверская область 209
- 33 Ленинградская область 209
- 34 Новгородская область 205
- 35 Томская область 196
- 36 Ямало-Ненецкий автономный округ 195
- 37 Калининградская область 192
- 38 Ярославская область 187
- 39 Оренбургская область 186
- 40 Псковская область 185
- 41 Республика Хакасия 181
- 42 Новосибирская область 179
- 43 Краснодарский край 178
- 44 Кемеровская область 177
- 45 Белгородская область 173
- 46 Удмуртская Республика 172
- 47 Пензенская область 166
- 48 Тюменская область 165
- 49 Тульская область 160
- 50 Ивановская область 159
- 51 Курская область 159
- 52 Амурская область 157
- 53 Астраханская область 153
- 54 Орловская область 145
- 55 Брянская область 143
- 56 Калужская область 142
- 57 Костромская область 140
- 58 Республика Алтай 139
- 59 Владимирская область 135
- 60 Республика Башкортостан 135
- 61 Сахалинская область 131
- 62 Республика Чувашия 130
- 63 Смоленская область 126
- 64 Липецкая область 124
- 65 Тамбовская область 123
- 66 Рязанская область 119
- 67 Республика Дагестан 106
- 68 Курганская область 104
- 69 Чеченская Республика 103
- 70 Республика Тыва 99
- 71 Республика Калмыкия 97
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 92
- 73 Республика Мордовия 89
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 75 Республика Адыгея 86
- 76 Республика Татарстан 85
- 77 Республика Ингушетия 79
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 78
- 79 Камчатский край 76
- 80 Севастополь 62
- 81 Республика Марий Эл 52
- 82 Магаданская область 44
- 83 Еврейская автономная область 28
- 84 Чукотский автономный округ 10
- 85 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 242 633 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,3%
- 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
- 3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 510 летальных случаев:
- Белгородская область 3
- Брянская область 3
- Воронежская область 15
- Ивановская область 5
- Костромская область 3
- Курская область 5
- Липецкая область 2
- Московская область 21
- Орловская область 3
- Рязанская область 2
- Смоленская область 1
- Тверская область 5
- Тульская область 1
- Ярославская область 1
- Москва 76
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 9
- Архангельская область 3
- Вологодская область 9
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 70
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 8
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 23
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 10
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 7
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 2
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 13
- Кировская область 1
- Нижегородская область 15
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 7
- Ульяновская область 5
- Свердловская область 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Челябинская область 10
- Республика Тыва 5
- Республика Хакасия 7
- Алтайский край 10
- Красноярский край 21
- Иркутская область 14
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 6
- Омская область 12
- Томская область 5
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 5
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 2
За весь период по России умерло 39 068 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 296 человек:
- Белгородская область 251
- Брянская область 204
- Владимирская область 231
- Воронежская область 285
- Ивановская область 126
- Калужская область 431
- Костромская область 174
- Курская область 312
- Липецкая область 143
- Московская область 640
- Орловская область 284
- Рязанская область 269
- Смоленская область 124
- Тамбовская область 148
- Тверская область 395
- Тульская область 162
- Ярославская область 182
- Москва 6633
- Республика Карелия 381
- Республика Коми 390
- Архангельская область 598
- Ненецкий автономный округ 8
- Вологодская область 205
- Калининградская область 170
- Ленинградская область 305
- Мурманская область 378
- Новгородская область 215
- Псковская область 84
- Санкт-Петербург 1991
- Республика Адыгея 75
- Республика Калмыкия 361
- Республика Крым 409
- Краснодарский край 135
- Астраханская область 113
- Волгоградская область 245
- Ростовская область 277
- Севастополь 89
- Республика Дагестан 99
- Республика Ингушетия 70
- Кабардино-Балкарская Республика 125
- Карачаево-Черкесская Республика 203
- Республика Северная Осетия - Алания 125
- Чеченская Республика 37
- Ставропольский край 198
- Республика Башкортостан 73
- Республика Марий Эл 57
- Республика Мордовия 70
- Республика Татарстан 92
- Удмуртская Республика 89
- Республика Чувашия 42
- Пермский край 285
- Кировская область 315
- Нижегородская область 433
- Оренбургская область 140
- Пензенская область 592
- Самарская область 219
- Саратовская область 195
- Ульяновская область 409
- Курганская область 44
- Свердловская область 398
- Тюменская область 391
- Ханты-Мансийский автономный округ 224
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Челябинская область 107
- Республика Алтай 262
- Республика Тыва 239
- Республика Хакасия 237
- Алтайский край 287
- Красноярский край 332
- Иркутская область 312
- Кемеровская область 192
- Новосибирская область 196
- Омская область 353
- Томская область 238
- Республика Бурятия 209
- Республика Саха (Якутия) 442
- Забайкальский край 321
- Камчатский край 123
- Приморский край 135
- Амурская область 195
- Магаданская область 79
- Хабаровский край 448
- Сахалинская область 62
- Еврейская автономная область 56
- Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 739 470.