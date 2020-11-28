Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на открытии катка на Красной площади. В сети опубликовано видео ее проката.

В субботу на Красной площади прошло открытие ледового катка, в котором приняла участие олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова. Она выступила с номером из ледового шоу "Спящая красавица", которое поставила Татьяна Навка.

В Youtube-канале "Фигурка" опубликовано видео выступления объявившей о приостановке карьеры в прошлом году спортсменки.

После выступления Загитова поделилась своими впечатлениями.

"Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду здесь выступать", - сказала Загитова Sport24.