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28.11.2020 14:27
Рубрика: Общество

Запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" состоится в декабре

Текст: Наталия Ячменникова
Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области намечен на декабрь. Это подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин: "Да, декабрь​​​. РН готова", - написал он в Twitter.
Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

Фото: Фотохроника ТАСС
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Как сообщалось ранее, ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году. Обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

В семейство "Ангары" входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуск ракеты "Ангара"

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