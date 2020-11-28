Поисковики вернули из Германии в Россию знамя 1926 года

Российские поисковики на онлайн-аукционе в ФРГ выкупили уникальное советское знамя, захваченное у красноармейцев в 1941 году и вывезенное в Германию. Об этом сообщил председатель правления "Московского клуба истории флота" Константин Стрельбицкий на международной конференции "Судьба солдата", которая проходит в Москве.

- Мне позвонили коллеги-поисковики с Украины, - поделился Константин Стрельбицкий, - они на одном из интернет-аукционов увидели выставленное на продажу советское знамя. Знамя дарственное - военному комиссариату, что уже история. К тому же оно 1926 года и уникально тем, что ручной работы - имеет вышивку старого советского герба. Знамя "попало в плен" летом 1941 вместе с воинской частью, состоявшей из призывников, которым знамя и было подарено. Все эти годы оно хранилось в семье одного из немецких солдат, который это знамя "приватизировал" и вывез домой.

Как рассказал Стрельбицкий, в 2020 году захвативший знамя немецкий солдат скончался, и оно было выставлено на аукцион. Российские поисковики стали одними из 44 участников аукциона. "Вы не представляете, какой на Западе интерес к советской символике, к советским артефактам", - заметил он.

За шесть секунд до окончания аукциона российская команда поисковиков смогла выкупить знамя. Константин Стрельбицкий подарил его организатору конференции "Судьба солдата" - Поисковому движению России

- Мы его выиграли, мы его возвращаем в Россию, - заявил он. - И у меня есть идея - создать музей "Поискового движения России", где знамя займет свое место в истории.

"Спасибо всем тем, кто вернул реликвию на родину, - в ответном слове поблагодарила секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.