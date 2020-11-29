Московский "Спартак" традиционно считается одним из главных претендентов на чемпионство. После первого круга "красно-белые" идут третьими в таблице, с отставанием от лидера ЦСКА на три очка.

Алекс Крал - один из тех, без кого сложно представить нынешний "Спартак". Летом 2019 года российский клуб заплатил чешской "Славии" за Крала 12 миллионов евро. Лишь к концу дебютного сезона в Премьер-лиге хавбек адаптировался к новым реалиям и стал одним из лидеров команды.

Крал выходил на поле во всех 15 матчах первого круга чемпионата и проводил на поле все 90 минут. Редкая статистика, которой могут похвастаться далеко не все футболисты. О том, как он играет в таком графике, шансах "Спартака" на чемпионство и отличиях между россиянами и чехами, Крал рассказал в интервью "РГ".

Алекс, сложно играть в таком плотном графике?

Алекс Крал: Непросто, но ничего нового для меня нет. Когда я был в "Славии", у нас также было много игр. А до того был сезон, в котором я провел около 54 матчей. Мы выходили на поле дважды в неделю, и никто не жаловался. В такие сложные периоды очень важно правильно восстанавливаться, следить за собой. Все это время я был на связи с тренерами.

У вас ведь есть персональные тренеры?

Алекс Крал: Да. Конечно, я общаюсь с тренерами "Спартака", но рядом со мной с десяти лет есть люди, с которыми я постоянно на связи. В Чехии мы чаще виделись, теперь же в основном разговариваем по телефону. Они мне помогают во всем: в восстановлении кондиций, рационе питания. Даже после переезда в Россию стараюсь поддерживать с ними связь.

Полсезона позади. Борьба за чемпионство будет идти до последнего тура?

Алекс Крал: В прошлом сезоне сразу несколько команд боролись за первое место до самого конца. Думаю, сейчас будет так же. Что касается "Спартака", то мы постараемся выиграть "золото". Но для этого нам не надо думать о первом месте. Нужно набирать очки в каждом матче, а весной посмотрим.

В детстве занимался легкой атлетикой, но футбол меня затягивал больше. Страсть, борьба, голы - эти вещи ни с чем нельзя сравнить! Я очень счастлив

Кто ваш главный соперник?

Алекс Крал: ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив". Эти команды всегда борются за чемпионство. Но для нас не должно быть значения, против кого мы играем: будь то "Зенит" или "Химки". В России ты можешь потерять очки в любой встрече.

В отличие от конкурентов "Спартак" не участвует в еврокубках. Это может пойти на пользу?

Алекс Крал: Вполне возможно, поскольку другие команды будут больше уставать. Тут еще такой момент, что у нас много молодежи. Чем больше игр, тем больше травм. И молодым ребятам было бы непросто справиться с такой ситуацией. В следующем году все будет иначе. Мы станем опытнее и надеемся сыграть в Лиге чемпионов. И плотный график матчей не должен стать для нас проблемой.

Что знали о "Спартаке" до перехода?

Алекс Крал: Что у команды очень много фанатов. "Спартак" - большое имя не только в России, но и в Европе. Если вы спросите в Чехии, какую команду из вашей страны они знают, поверьте, 90 процентов скажут: "Спартак". Я уже больше года живу в Москве и вижу, что за нас болеет очень много людей. Несколько моих соотечественников выступали за этот клуб и потом хорошо о нем отзывались. Для меня честь быть здесь.

Пересекались с болельщиками после матчей?

Алекс Крал: Помню, в первый же день в Москве после подписания контракта мы с агентом поехали ужинать. Шеф ресторана оказался болельщиком "Спартака". Было приятно. На улице много раз встречал болельщиков, останавливался, фотографировался. Никаких проблем.

"Спартак" заплатил за вас около 12 миллионов евро. Немаленькая сумма для российских клубов. Чувствовали давление из-за этой цифры?

Алекс Крал: Не давление, а дополнительную мотивацию. Если клуб верит в меня - значит, я должен показывать максимум. Спустя год могу сказать, что я стал одним из тех, кто чаще всех выходит на поле. Это о чем-то говорит.

После первого сезона в ваш адрес звучало немало критики. Нормально воспринимали ее?

Алекс Крал: Конечно. Когда ты приходишь в новую команду и страну, тебе нужно время для адаптации. Да, кто-то считал, что "Спартак" зря подписал меня. Такие разговоры ведутся не только вокруг меня, но и о многих других игроках, и не только нашего клуба. Что я могу сказать? Тренер доверяет мне. Это все, что меня волнует.

12 миллионов евро заплатил "Спартак" за Алекса Крала

Главная цель "Спартака" - попадание в Лигу чемпионов или все же титул?

Алекс Крал: Конечно, мы хотим выиграть титул, но в целом главная задача - попасть в Лигу чемпионов. Плюс "Спартак" хочет победить в Кубке страны.

В начале сезона было много разговоров о судейском заговоре против "Спартака". Эти споры не отвлекали?

Алекс Крал: В конце прошлого сезона было очень много странных моментов в наших матчах. Забивали - отменяли, а потом говорили, что были чистые голы. Но мы, футболисты, ничего с этим поделать не можем. Команда старалась концентрироваться на игре. Сейчас все нормально.

Доменико Тедеско очень редко критиковал судей. А игрокам он что-то говорил?

Алекс Крал: Нет, ничего. Знаете, у нас ведь в тех матчах было много моментов. Забей мы 3-4 мяча, и никаких разговоров о судействе не было бы. Тедеско говорил, что надо обращать на себя внимание.

Рады, что играете в середине поля, а не на фланге, где можно попасть под горячую руку Тедеско?

Алекс Крал: (смеется). Да, он эмоционален. Для нашей молодой команды это очень здорово. Нам нужен кто-то, кто будет подталкивать нас, заряжать. Рад, что у нас такой тренер, как Тедеско.

Как вам уровень Премьер-лиги? Ожидали большего?

Алекс Крал: В первое время я не так часто думал об этом, поскольку мне надо было адаптироваться, быстрее привыкнуть к новым условиям. Все развивалось очень быстро. Сейчас же могу сказать, что уровень российского чемпионата неплохой. Но у вас есть свои особенности. К примеру, мне кажется, больше нигде в Европе нет таких длительных пауз. В Премьер-лиге мы отдыхаем два месяца: один зимой, один летом. В Чехии у нас всего четыре недели. А так Премьер-лига - очень сильный турнир.

Но результаты российских команд в еврокубках говорят об обратном.

Алекс Крал: Послушайте, но в той же Лиге чемпионов ваши клубы играют против грандов вроде "Баварии", "Атлетико" или "Челси". Это совсем другой уровень. Однако российские команды наберутся опыта и будут выступать лучше.

Как так получилось, что вы стали футболистом?

Алекс Крал: Я начинал заниматься спортом в 5-6 лет. Мне самому было интересно: что меня затянет. Начинал с легкой атлетики. Но, когда бегал вокруг поля, всегда смотрел на мяч. И однажды я попросил потренироваться с футбольной командой. Мне понравилось! Борьба, страсть, эмоции - это все по мне.

Кто был вашим кумиром?

Алекс Крал: Роналдиньо и, конечно, Криштиану Роналду.

А из чехов?

Алекс Крал: Недвед, Томаш Росицки.

То поколение чешской сборной было намного сильнее нынешнего. Почему?

Алекс Крал: Те игроки выступали за грандов: "Ювентус", "Арсенал", дортмундскую "Боруссию", "Ливерпуль". Сейчас такого нет. Почему? Сложно сказать. Может, нашему поколению нужно больше времени. Многое зависит от того, как работают с молодежью. В той же Англии каждый год появляются 2-3 звезды. А у нас в Чехии на всю страну максимум 3-4 больших таланта.

Чем россияне и чехи схожи, а чем отличаются?

Алекс Крал: Мы во многом похожи. Единственное - русские больше верующие, чем мы. В Чехии много атеистов, а вот у вас я таких почти не встречал.

Какие места в Чехии посоветовали бы посетить?

Алекс Крал: В России в основном применительно к Чехии говорят о Праге и нашем пиве (улыбается). Я не так много пью, потому что потом чувствую себя не очень хорошо. Что посетить? Карловы Вары! Термо, спа - там ты можешь полностью расслабиться. Также обязательно съездите в Брно - второй по величине чешский город. Не могу не назвать Пардубице - в 100 километрах от столицы. Он известен лошадиными скачками, плюс еще в Пардубице готовят очень вкусные печенья на Рождество. Их подают на десерт.

Вы сказали о лошадях. В курсе, у какого клуба в России кличка "кони"?

Алекс Крал: ЦСКА! Это наш главный соперник. Да, "Зенит" - большая команда, она всегда борется за первое место. Но самым принципиальным оппонентом для нас является ЦСКА.

Правда, что ваша девушка занимается конным спортом?

Алекс Крал: Раньше она профессионально занималась скачками, участвовала в соревнованиях. Но сейчас для нее это больше хобби. Это такой вид спорта, в который ты много вкладываешь, но ничего не зарабатываешь.

Когда впервые встретились с ней, не были удивлены ее профессией?

Алекс Крал: Нет, я встретил ее, когда мы еще были в школе. Знакомы с ней больше семи лет, два года как встречаемся. Мы тесно общались, и, конечно, я знал о том, что ей нравятся скачки.

Посещали турниры с ее участием?

Алекс Крал: Нет, но на тренировках бывал.

Пробовали сами прокатиться на лошади?

Алекс Крал: Один раз всего. Мне этого хватило (смеется). Я очень испугался. Я в принципе побаиваюсь животных. А вот моя девушка - наоборот. Она их очень любит. У нее есть кошка, лошадь.

Ваше хобби - машины?

Алекс Крал: Да. Мы, кстати, с ребятами из "Спартака" были на гоночной трассе и катались на спорткарах. Нам немножко не повезло, потому что был дождь, парни боялись быстро ехать.

Кто был лучшим гонщиком?

Алекс Крал: Зобнин! Я тоже неплохо себя показал. Кто был хуже всех? Мне показалось, что Ларссон немного испугался (смеется).

В канун Хэллоуина "Спартак" устроил нашествие "зомби" на домашнем стадионе. В кадр попали и вы. Испугались?

Алекс Крал: Я не знал об этой задумке. Как увидел "зомби" - сразу убежал (смеется). На камеру ведь все снималось!

Джикия сказал, что в "Спартаке" половина команды - зомби.

Алекс Крал: Да-да, я читал! Он прав (смеется).

И кто же у вас зомби?

Алекс Крал: Это ведь шутка была. Но если судить по видео, то, наверное, в их число входит Айртон (смеется).

Как изменилась ваша жизнь после коронавируса?

Алекс Крал: Не так сильно. Но я вижу, что для многих людей все поменялось. Кто-то потерял близких - это ужасно. Остается надеяться, что скоро все поправятся.

Сложно играть без полных трибун?

Алекс Крал: Болельщики - это круто. Сейчас, даже когда выигрываешь, но трибуны неполные, нет того адреналина, мотивации. Фанаты заряжают, с ними ощущения от футбола совершенно другие. А сейчас приходится иногда искать мотивацию где-то внутри себя. Это тяжело, но уже 5-6 месяцев мы играем в таком режиме.

Сейчас чаще остаетесь дома, реже ходите в рестораны?

Алекс Крал: Есть такое. Даже, когда хожу в ресторан или торговый центр, надеваю маску, перчатки. Делаю все, чтобы не быть в опасности, соблюдаю дистанцию. Но в России в этом плане больше свободы, чем в других странах. К примеру, в Чехии очень сложная ситуация. Там полный карантин: люди могут ходить только на работу и не дальше, чем на 500 метров от дома.

Новые хобби во время пандемии появились?

Алекс Крал: Так у меня и карантина не было! Когда в Чехии все началось, я был в Москве, и тут было более-менее все нормально. Когда стало известно, что и в России все закроют, я вернулся на родину. Полтора месяца занимался индивидуально, в том числе над своими слабыми местами. Это мне очень помогло, потому что, когда ты играешь, тренируешься, у тебя нет такой возможности. Из нового - я пытался что-то приготовить, но ничего не получилось (смеется). Я гораздо полезнее на поле.