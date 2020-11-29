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29.11.2020 10:49
Рубрика: В мире

Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии

Текст: Марина Алешина
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Американцы побили новый рекорд по тратам в "черную пятницу", которая в этом году пришлась на пандемию коронавируса. По данным компании Adobe Analytics, на которую ссылается Associated Press, жители США за одни сутки оставили в интернет-магазинах 9 миллиардов долларов.

Фото: РИА Новости
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Невозможность сходить в магазин из-за вируса нисколько не помешала гражданам оставить кровно заработанные сбережения на онлайн-платформах. Однако ажиотаж невозможно объяснить только эпидемией. С каждым разом американцы тратят в "черную пятницу" все больше. В прошлом году объем покупок составил 7,4 миллиарда, а в позапрошлом - на миллиард меньше, и дело тут явно не в вирусе.

Зато пандемия явно отразилась на потребительских предпочтениях. Обуви, а также ювелирных украшений американцы стали покупать заметно меньше. Что логично, ведь люди стали реже покидать дома и уж тем более выходить в свет. А вот бытовая техника и мобильные телефоны разошлись на ура.

Между тем впереди грядет "киберпонедельник" - по прогнозам аналитиков, траты могут перевалить за 10 миллиардов.

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