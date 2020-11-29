Банки открыли предновогодний сезон охоты за свободными средствами клиентов

Новости

В тульской больнице выявлен очаг COVID-19 19:23
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 19:20
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 19:05
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 18:54
На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке 18:42
Названы причины смерти Шона Коннери 18:31
Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него 18:27
В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением 18:13
В Осетии произошел взрыв в строящейся школе 18:05
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении 18:05
Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок 16:27
В Индонезии проснулся вулкан Левотоло 16:15
Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс" 16:13
Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 18:15
Рубрика: Экономика

Деньги в подарочной упаковке

Банки открыли предновогодний сезон охоты за свободными средствами клиентов
Текст: Роман Маркелов
Крупные банки либо уже ввели, либо в самое ближайшее время начнут вводить новогодние промовклады. Главные тенденции этого сезона - довольно низкие ставки, множество дополнительных условий и актуальные бонусы за дистанционное открытие депозита.
Доходность даже праздничных вкладов в этом году упала в среднем до 5%, тогда как в 2019 году большинство новогодних предложений шли со ставкой выше 6% годовых, в 2018 году - выше 8%. Фото: Олеся Курпяева Доходность даже праздничных вкладов в этом году упала в среднем до 5%, тогда как в 2019 году большинство новогодних предложений шли со ставкой выше 6% годовых, в 2018 году - выше 8%. Фото: Олеся Курпяева
Доходность даже праздничных вкладов в этом году упала в среднем до 5%, тогда как в 2019 году большинство новогодних предложений шли со ставкой выше 6% годовых, в 2018 году - выше 8%. Фото: Олеся Курпяева

Так, банк ВТБ запустил свой новогодний промовклад еще 6 ноября. Он рассчитан на четыре месяца, минимальный взнос - тысяча рублей при открытии онлайн и 30 тысяч рублей - через офис. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются. При этом ставка вклада - 4,3% годовых, и увеличить ее до 5,3% можно, только обладая мультикартой банка и подключив на ней опцию "Сбережения".

Главные тенденции этого сезона - низкие ставки, множество дополнительных условий и бонусы за дистанционное открытие депозита

В Сбербанке не ответили на вопросы "РГ" о новогодних промовкладах. При этом на сайте банка предлагается сезонный вклад, который можно открыть онлайн до 15 декабря. Частичное снятие и пополнение невозможны, ставка составляет максимум 4% годовых.

В пандемию интерес клиентов был более сконцентрирован на "динамичных" деньгах, рассказывают в Газпромбанке. Спрос на сбережения никуда не делся, но для многих клиентов стало важным не терять проценты при снятии денег через месяц-два и делать дополнительные взносы. Логично, что начал расти интерес к накопительным счетам. "В связи с этим мы планируем предновогоднюю акцию для новых клиентов, по которой с 1 декабря ставка по накопительному счету (базовому) будет на уровне 6,5% годовых", - сообщили "РГ" в Газпромбанке. При этом спустя два месяца использования счета ставка опустится к отметке 4%.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В России появился новый способ положить деньги в банк

Московский кредитный банк запустил промовклад со ставкой 5%. Минимальная сумма для внесения - 100 тысяч рублей. В Совкомбанке минимальная сумма для открытия промовклада - 50 тысяч рублей, максимальная ставка (при депозите на три года) - 5,2%. Ее можно увеличить, но только имея карту рассрочки "Халва" и соблюдая ряд условий по ней.

В пандемию интерес клиентов был более сконцентрирован на "динамичных" деньгах, рассказывают в Газпромбанке. Спрос на сбережения никуда не делся, но для многих клиентов стало важным не терять проценты при снятии денег через месяц-два и делать дополнительные взносы. Логично, что начал расти интерес к накопительным счетам. "В связи с этим мы планируем предновогоднюю акцию для новых клиентов, по которой с 1 декабря ставка по накопительному счету (базовому) будет на уровне 6,5% годовых", - сообщили "РГ" в Газпромбанке. При этом спустя два месяца использования счета ставка опустится к отметке 4%.

Московский кредитный банк запустил промовклад со ставкой 5%. Минимальная сумма для внесения - 100 тысяч рублей. В Совкомбанке минимальная сумма для открытия промовклада - 50 тысяч рублей, максимальная ставка (при депозите на три года) - 5,2%. Ее можно увеличить, но только имея карту рассрочки "Халва" и соблюдая ряд условий по ней. В банке "Уралсиб" предновогодний промовклад предлагается с максимальной ставкой 5%, есть процентный бонус за открытие депозита онлайн. Опять же, чтобы еще немного повысить ставку, понадобится определенная дебетовая карта банка, по которой нужно соблюдать установленный уровень трат. Банк "Санкт-Петербург" также предложил промовклад с повышенной ставкой при открытии онлайн, но максимум 4,6% годовых. В банке "Русский стандарт" "РГ" сообщили, что вообще пока не планируют вводить предновогодние промовклады.

Фото: iStock
На госуслугах можно будет заключать договоры и менять условия кредитов

Очевидно, что доходность даже праздничных вкладов заметно упала. В прошлом году большинство аналогичных предложений шли со ставкой выше 6% годовых, в позапрошлом - выше 8%. Это следствие понижения стоимости денег в экономике - Банк России больше года проводит цикл снижения ключевой ставки (сначала главным фактором была низкая инфляция, потом к ней добавилась необходимость помочь просевшей из-за пандемии и ограничений экономике через дешевый кредит). За это время ключевая ставка снизилась на 3,5 процентного пункта, до нынешних 4,25% годовых, а инфляция по итогам года, вероятно, составит около 4%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже не раз говорила, что регулятор видит пространство для нового снижения ключевой ставки.

Ставки по промовкладам в этом году самые низкие за всю историю. Не исключено, что они могут повыситься в ближайшее время, но ненамного

В середине ноября средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках (без учета промоакций) составляла 4,54% годовых. Абсолютный минимум показателя был в начале октября - 4,33%.

Сравнительно слабое повышение ставок по промовкладам объясняется тем, что банки ожидают возможного дополнительного снижения ключевой ставки в декабре, а также в целом испытывают давление со стороны заметно сжавшейся за последние месяцы процентной маржи, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "Банковский сектор испытывает отток средств населения с депозитов, которые являются источником долгосрочных пассивов, и это достаточно неприятный для банков процесс, особенно в конце года, когда потребность в ликвидности традиционно возрастает. Если отток депозитов продолжится и в ближайшие недели, то можно ожидать некоторого улучшения условий по промовкладам до конца года", - считает он.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года