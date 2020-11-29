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29.11.2020 19:05
Рубрика: В мире

Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии

Текст: Екатерина Забродина

Болгарские полицейские провели в воскресенье общенациональную акцию протеста в центре Софии. Главное требование - повышение зарплат на 30 процентов, передает ТАСС.

Фото: iStock
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Как заявили в профсоюзе, работники МВД находятся на переднем фронте борьбы с коронавирусом, ведь они поддерживают порядок в общественных местах и даже обеспечивают транспортировку тяжелых больных в госпитали. Эти риски должны оплачиваться. По иронии судьбы, из-за ограничений, за соблюдением которых должны следить сами полицейские, далеко не все смогли принять участие в демонстрации. Чтобы не создавать столпотворения, региональным управлениям пришлось отправить в столицу своих делегатов. Так что уличное спокойствие стражи порядка не нарушили.

В акции приняли участие и пожарные бригады, которые входят в структуру министерства внутренних дел Болгарии. На самом деле депутаты парламента республики уже проголосовали за повышение зарплат полицейским, однако в бюджете заложен рост всего на 15 процентов. Сейчас доходы работников полиции в среднем составляют около 500 евро.

В мире Европа Болгария Пандемия коронавируса COVID-19

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