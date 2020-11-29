Большунов стал вторым в пасьюте на этапе КМ по лыжным гонкам

Россиянин Александр Большунов финишировал на втором месте в гонке преследования свободным стилем на дистанции 15 километров на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Победителем же стал норвежец Йоханнес Клебо: он преодолел дистанцию за 35 минут 9,8 секунды. Большунов уступил ему 0,7 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен (+3,0).

Что касается остальных россиян, то Алексей Червоткин стал седьмым, Евгений Белов - восьмым, Андрей Мельниченко - девятым, Иван Якимушвин - 13-м, Илья Порошкин - 15-м, Илья Семиков - 21-м, Ермил Вокуев - 28-м, Глеб Ретивых - 47-м.

Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 13 декабря в швейцарском Давосе.