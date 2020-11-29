Британия и Франция подписали соглашение о пресечении потока нелегалов

Британия и Франция подписали соглашение, которое сделает пересечение пролива для нелегальных мигрантов "нежизнеспособным". Данный незаконный маршрут в этом году уже использовали более восьми тысяч человек по сравнению с 1 835 в 2019 году.

Британский министр внутренних дел Прити Патель и ее французский коллега Жеральд Дарманен согласовали расширенный пакет технологий наблюдения с дронами, радарным оборудованием, камерами и оптико-электронными биноклями. Это оборудование поможет французам направить офицеров в нужные места, чтобы обнаруживать мигрантов и останавливать их до того, как они отправятся в Альбион.

Министры согласились удвоить количество французских полицейских, патрулирующих 150-километровый участок береговой линии, который является объектом сетей контрабанды людей, сообщает Guardian. Соглашение также включает меры по поддержке мигрантов в размещении во Франции и меры по повышению безопасности границ в портах на севере и западе Пятой республики.

Документ основан на ранее согласованных мерах, согласно которым, по заявлению Министерства внутренних дел Британии, доля перехваченных и остановленных мигрантов из их общего предполагаемого потока выросла с 41 процента в прошлом году до 60 процентов в последние недели. По словам Патель, что новое соглашение с Францией "увеличит эти цифры".

Французские власти в 2020 году остановили въезд в Соединенное Королевство более пяти тысяч мигрантов и произвели сотни арестов, во многом это произошло из-за усиления координации усилий между правоохранительными органами соседних государств. В МВД Британии отметили, что количество мигрантов, пересекающих границу, в 2020 году выросло в геометрической прогрессии, отчасти из-за хорошей погоды, и обвинили банды торговцев людьми в "содействии опасным поездкам". "Мы не должны упускать из виду тот факт, что нелегальная миграция существует по одной фундаментальной причине, потому что существуют преступные группировки - торговцы людьми, - способствующие этой торговле", - сказала Патель.