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29.11.2020 13:06
Рубрика: В мире

Британских врачей начнут прививать от коронавируса с 7 декабря

Текст: Юрий Когалов
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

Кампания по вакцинации от коронавируса в Великобритании начнется 7 декабря. Как стало известно The Guardian, именно к этой дате больницам было приказано подготовиться к получению препарата, разработанного Pfizer и BioNTech.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Поначалу прививки будут делать только медперсоналу. А пожилые люди, в том числе проживающие в домах престарелых, несмотря на прежние заявления, что им в этом вопросе будет отдан приоритет, будут вынуждены ждать. Переосмыслить очередность заставляет особенность препарата Pfizer и BioNTech. По мнению экспертов, его можно перемещать ограниченное количество раз. Если вакцину транспортируют более четырех раз, она может стать нестабильной и неэффективной. К тому времени, когда она попадет в больницы, ее перевезут уже дважды: сначала с завода в Бельгии на склады в Великобритании, затем со складов в клиники. Развозить препарат по домам престарелым уже не представляется возможным.

"Первоначальный план состоял в том, чтобы сначала обеспечить вакциной дома престарелых. Но как только она попадает к нам, ее уже нельзя будет использовать для этой цели, поэтому только сотрудники системы здравоохранения смогут получить ее, по крайней мере, на первом этапе", - отмечают в больницах.

К тому же у препарата очень короткий срок годности, его необходимо использовать в течение пяти дней. Впрочем, судьба кампании по вакцинации все еще зависит от решения Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Оно должно успеть дать "добро" в течение ближайших 10 дней. Примечательно, что ранее сотрудников больниц в Британии призвали в срочном порядке сделать себе прививку от гриппа, чтобы они могли пройти вакцинацию от коронавируса. Между этими уколами должно пройти несколько недель.

По мнению The Guardian, пожилым британцам, скорее всего, придется ждать, когда начнутся поставки препарата от Oxford и AstraZeneca. В отличие от вакцины Pfizer и BioNTech его не нужно хранить при температуре от -70 до -80, для этого подойдет обычный холодильник, что позволяет легко перевозить его с места на место. Но до этого момента может пройти несколько недель, а то и месяцев.

В мире Европа Великобритания Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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