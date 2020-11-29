ЦБ РФ разъяснил механизм "светофора" для подозрительных клиентов

Все юрлица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска вовлеченности в сомнительные операции: высокого, среднего, низкого. Банки будут работать с ними по принципу светофора: клиенты высокого риска (красная зона) получат отказ в проведении любых операций и открытии счета, клиенты среднего риска (желтая зона) могут столкнуться с отказом при наличии подозрений в отмывании денег, а клиентам из зеленой зоны будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования с точки зрения контроля за отмыванием денег.

Законопроект об этом, разработанный при участии Банка России, внесла в Госдуму группа депутатов. Согласно документу, лицам с зеленым уровнем риска банки смогут отказать лишь в случае проведения ими операций по переводам денег в пользу физлиц или на счета в иностранных банках, снятии наличных, а также перечислении денег юрлицам и ИП, которые отнесены к желтому уровню риска.

Банки будут обязаны сообщить клиенту об отнесении его к той или иной группе риска. Критерии отнесения клиентов к желтой и красной зонам установит Банк России совместно с Росфинмониторингом.

Как пояснили "РГ" в Банке России, модель оценки риска основана на множестве сценариев, в которых используются данные о характере и структуре операций, риск-профиле клиента, аффилированности и связях с ранее выявленными подозрительными клиентами, а также информации Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Кроме того, учитываются налоговые и иные риски. Отнесение клиента к желтой и красной зоне не будет автоматическим - выявленные высокие риски в обязательном порядке должны подтверждаться мотивированным суждением аналитиков.

Источниками данных для этой оценки станет информация о межбанковских и внутрибанковских операциях, отчетность банков и хозяйствующих субъектов, риск-ориентированная информация банков, Росфинмониторинга, ФНС, ФТС и правоохранительных органов.

Информация об уровне риска ежедневно будет направляться всем банкам. Также они будут получать информацию о типологиях подозрительных операций своих "красных" клиентов для проведения точечного риск-ориентированного анализа их деятельности, сообщили "РГ" в Банке России.

Для внесения компании в стоп-лист ЦБ будет использовать не только данные банков, но и налоговой и таможенной служб, а также правоохранителей

Клиенты смогут попытаться обжаловать решение ЦБ о занесении их в желтую или красную зоны в специальной межведомственной комиссии при ЦБ. Также и банк, не согласный с оценкой риска его клиента Банком России, вправе обратиться к регулятору с просьбой ее пересмотреть.

Новая система контроля получит название "Платформа ЗСК" ("Знай своего клиента" - основное требование к банкам со стороны антиотмывочного законодательства).