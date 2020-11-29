Черногория и Сербия взаимно выслали послов

Между двумя балканскими странами, имеющими статус кандидатов на вступление в ЕС, - Черногорией и Сербией - вспыхнул громкий дипломатический скандал. В течение суток Подгорица и Белград успели объявить о взаимном выдворении послов, передает Deutsche Welle со ссылкой на официальные заявления сторон.

Сначала МИД Черногории объявил персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича, обвинив его в "многолетнем вмешательстве" во внутренние дела республики. В частности, черногорцы возмущались тем, как дипломат публично трактовал исторические события начала прошлого столетия на Балканах, включая решение подгорицкой скупщины объединиться с Сербией в 1918 году. Современная Черногория с 2018 года официально признает его нелегитимным.

В ответ на высылку своего посла сербы потребовали от главы черногорской дипмиссии Тарзана Милошевича в течение 72 часов покинуть Белград.