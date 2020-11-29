Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Валюта

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка:

- В рамках предстоящей недели рубль может оказаться под давлением. Продажам в национальной валюте может поспособствовать ситуация в ценах на нефть. Так, на фоне саммита ОПЕК+, на рынке энергоносителей может пройти волна фиксации прибыли, что приведет к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 42-45 долларов за баррель.

Плюс к этому, на фоне первых данных по сезону рождественских распродаж, которые, на наш взгляд, могут оказаться слабыми, отношение инвесторов к высокорисковым активам может ухудшиться, что приведет к давлению на валюты развивающихся стран, включая рубль. В результате, в рамках предстоящей недели ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-77,5 рубля с попытками тестирования его верхней границы.

Нефть

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- Прошедшая неделя была позитивной для рисковых активов. Новости об успешном испытании вакцин от коронавируса и заявления американской Warp Speed о скором начале вакцинации с целью покрыть 70% населения страны к маю следующего года усилили ожидания скорой победы над эпидемией и восстановления экономики. Также благотворным для риска было и начало процесса передачи власти в США.

Нефть дорожала вместе с акциями и валютами развивающихся стран, поддерживая не только общим фоном, но и озвученными планами продления сделки ОПЕК+ и снижением запасов нефти в США. Но к концу недели инвесторы стали проявлять осторожность, а активность торгов снизилась из-за празднования Дня Благодарения в США. Нефть отошла от локального максимума в 49 долларов за баррель на опасениях отсутствия единого мнения о продлении ограничений по добыче внутри картеля.

При этом консолидация в рисковых активах вряд ли позволит нефти даже на фоне позитивных новостей продолжить рост, вероятнее стабилизация в диапазоне 46-48 долларов за баррель. В случае сомнений в пролонгации сделки ОПЕК нефть Brent вернется к 45 долларам за баррель.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Неделя выдалась очень позитивной для российских активов. Индекс Мосбиржи показал один из сильнейших результатов среди других развивающихся рынков, чему не в малой степени поспособствовал уверенный рост цен на нефть. Учитывая, что сделка ОПЕК+ остается в прежней редакции, не исключаем продолжение позитивной динамики в цене "черного золота". А значит, велика вероятность и роста индекса Мосбиржи на следующей неделе.

Возможно, бурный рост российских индексов поспособствует привлечению внимания и к исключительно позитивной фундаментальной картине российской экономики, что даст дополнительный стимул для роста. Не исключаем пробив уровня 3200 пунктов. В конце концов, в отличие от американских индексов, основной индекс российских акций еще не добрался до январских максимумов.