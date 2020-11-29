Что будет с рублем в декабре

Декабрь - месяц для рубля в целом скорее нейтральный. По крайней мере об этом говорят данные статистики. Декабрь же 2020 года может пойти российской валюте на пользу, и она способна укрепиться к доллару, допускают аналитики.

Декабрь - как две стороны монеты, в пользу рубля играют хорошие настроения на мировых рынках, против - выплаты по внешнему долгу. Фото: REUTERS

За последние двенадцать лет российская валюта в последний месяц года шесть раз укреплялась и шесть раз слабела к доллару, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Против рубля в декабре играют крупные выплаты по внешнему долгу, которые повышают спрос на валюту. В пользу рубля выступают обычно хорошие настроения на мировых рынках ("Рождественское ралли"). Кроме этого, поддерживать рубль будут ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также сделки с акциями Сбербанка и "Аэрофлота", отмечает Васильев.

В этом декабре оптимизм на мировых рынках будет преобладать, что приведет к притоку капитала на развивающиеся рынки, включая российский, считает аналитик. Трейдеры продолжают отыгрывать ожидания улучшения среднесрочных перспектив мировой экономики благодаря появлению эффективных вакцин от COVID-19.

Во-вторых, поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих центробанков - благодаря скупке облигаций балансы ФРС и ЕЦБ обновляют исторические рекорды. Не исключено, что они нарастят объем выкупа активов в декабре, допускает Васильев. В-третьих, рынки позитивно отреагировали на новость о начале передачи власти в США администрации Джозефа Байдена.

Также в пользу рубля выступает улучшение на нефтяном рынке. Цены на нефть Brent приближаются к 50 долларам за баррель на ожиданиях восстановления глобального спроса на топливо после вакцинации. Сглаживать колебания нефтяных цен позволяют грамотные действия стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией.

Сдерживать укрепление рубля будет вторая волна коронавируса в мире. Пик заражений в США, Европе и России ожидается в ноябре-декабре. Для помощи системе здравоохранения власти многих стран частично закрыли экономику, что негативно сказывается на спросе на нефть, газ и другие товары российского экспорта. В то же время ряд европейских стран в декабре уже, вероятно, начнет ослаблять ограничения, считает Васильев.

Таким образом, рубль в декабре скорее будет укрепляться, ожидает Васильев. По его мнению, можно говорить о диапазоне 73-77 рублей к доллару США и 87-91 рубль к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу года.

Если нефтяные цены вернутся в диапазон предыдущих двух месяцев (35-45 долларов), рубль возобновит активное снижение - до 80 за доллар и ниже, не исключает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. К тому же, говоря о приходе к власти Байдена, не стоит сбрасывать со счетов и санкционный фактор: появление даже недружественных заявлений с его стороны в адрес России может вызвать негативную реакцию рубля и в целом российского рынка, считает эксперт.