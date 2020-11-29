Детскому хоспису "Дом с маяком" грозит штраф

В детском хосписе "Дом с маяком" прошла внеплановая проверка МВД на основании жалобы, поступившей в Госнаркоконтроль, сообщила создательница фонда Лида Мониава.

В результате проверки заведено административное дело по статье 6.16 КоАП ("нарушение порядка оборота наркотических средств"), на следующей неделе состоится суд (дата пока неизвестна). Хоспис могут наказать за неправильное оформление журналов по отчету об использовании медицинских препаратов. Наказание за подобные правонарушения - штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности, сообщила Лида Мониава.

Как она рассказала на своей странице в FB, жалоба, по которой в хоспис пришла проверка, была написана по поводу мальчика Коли. Весной 2020 года, когда на фоне эпидемии коронавируса в правительстве предложили гражданам помочь социальным учреждениям и временно принять к себе их обитателей, Мониава забрала домой из психоневрологического интерната этого больного ребенка и стала его опекуном. После этого Мониаву, также по анонимной жалобе, проверяли органы опеки, в том числе, и по используемым у Коли лекарствам, но проверка не нашла никаких нарушений.

"В МВД поступила жалоба на то, что хоспис выписывает Коле неправомерно много наркотических препаратов, я Колю "обклеиваю" фентаниловым пластырем, из-за чего он все время спит, и еще его лекарства незаконно распространяю. Это неправда, все лекарства Коля получает не в хосписе, а через государственную систему здравоохранения", - дает разъяснения для СМИ Лида Мониава.

По ее словам, при проверке "все лекарства сошлись", но не сошлись некоторые записи в журналах - с наркотиками хоспис работает всего месяц, а учет настолько запутан и громоздок, надо заполнять несколько разных журналов учета, что избежать неточностей очень сложно.

"Все недочеты мы поняли, уже исправили и больше, надеюсь, допускать не будем", - говорит Мониава.

Правоохранители направили дело в суд, хоспису грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 дней. "Мы будем очень просить, чтобы хоспису дали штраф ниже нормы, так как мы благотворительная организация, штраф придется платить из денег, которые люди пожертвовали на помощь детям", - отмечает создательница детского хосписа.

Уже много лет глава благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер, представители других общественных фондов, помогающих безнадежно больным, ставят вопрос о слишком жестких и, главное, запутанных правилах учета и отчетности наркотических препаратов при их медицинском применении. В результате врачи боятся наказаний ( в том числе, и уголовного преследования), которые следуют за малейшее нарушение, и предпочитают вообще не назначать для обезболивания препараты с наркотическими веществами - а пациенты в результате обречены на мучения.

"Я понимаю, что очень важно бороться с наркоманией. Но считаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной. Хотелось бы, чтобы медики не подвергались в нашей стране таким санкциям за работу с обезболивающими и противосудорожными лекарствами", - говорит Мониава.