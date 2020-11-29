Доктор Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью

Нужно разрабатывать универсальную вакцину против гриппа, считает главный врач 71 московской горбольницы, телеведущий Александр Мясников.

Как он пишет в своем Телеграм-канале, иначе может начаться новая серьезная эпидемия с большим числом смертей. Пандемия коронавируса к таковой не относится, считает врач. По его мнению, человечеству серьезно угрожает именно грипп - "птичий" или "свиной". "Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая - переход от животных к человеку, вторая - от человека к человеку). В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!", - поясняет Мясников. По его мнению, коронавирус показал, что люди не готовы к таким событиям.

"Мы видим теперь, сколько времени нужно, чтобы разработать вакцину, причем это усилия ученых всего мира!" - замечает доктор. Он добавляет: если смертность от нового вируса составит 35-40%, то к моменту появления вакцины от него погибнут десятки миллионов людей. Поэтому нужна универсальная вакцина. Мясников призывает сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины, а также выделять на это необходимое финансирование.