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29.11.2020 21:21
Рубрика: Экономика

Задачи становятся сложнее

Эксперты ЕС и России обсудили стратегии развития
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 269(8323)
При поддержке ВОЗ 17-18 ноября в видеоформате прошла конференция ЕС - Россия "Проектирование систем здравоохранения будущего".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году системы здравоохранения России и ЕС сталкиваются с новыми общими проблемами, включая финансовую неустойчивость, старение населения, изменение структуры заболеваний и, безусловно, пандемию COVID-19. Здравоохранение является одним из приоритетных направлений структурных реформ, заложенных в национальной стратегии развития России на 2019-2024 годы. Как и в ЕС, здравоохранение стало главной заботой граждан, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Эти вызовы сочетаются с растущим спросом на демократизацию здравоохранения и ростом цифровых и гиперспециализированных технологий. Все это требует масштабных преобразований во многих странах и заставляет по-новому взглянуть на роль каждого их участника - госорганов, бизнеса, научных организаций, пациентов. Необходимо не только сохранить право каждого на здоровье и расширить равноправный доступ к услугам здравоохранения и лекарственным препаратам, но и улучшать первичную медико-санитарную помощь, отмечали эксперты.

Фото: iStock
В Китае реформы окажут положительное влияние на всю фарминдустрию

Участников конференции приветствовали посол ЕС в Российской Федерации Маркус Эдерер, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Первая сессия была посвящена лекарственным препаратам. Пандемия продемонстрировала необходимость расширения международного сотрудничества в сфере здравоохранения, особенно сейчас, когда новые лекарства и вакцины должны разрабатываться очень быстро. У сотрудничества Россия-ЕС, основанного на таких конкретных целях, как согласование международных стандартов или взаимное признание систем GMP, есть большой потенциал. На сессии обсуждались три основных темы: гармонизация регуляторных систем и политических курсов, доступность лекарственного обеспечения и медицинской помощи для пациентов и интеллектуальная собственность. В ней приняли участие руководитель отдела международных отношений EMA Агнес Сен-Раймон, руководитель отдела "Медицинские изделия: качество, безопасность, инновации" в генеральном директорате по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии Сильвен Жиро, председатель совета директоров АIPM, генеральный директор компании "Санофи" в странах Евразийского региона Оксана Монж, директор департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, начальник управления организации предоставления госуслуг Роспатента Дмитрий Травников, исполнительный директор по международным вопросам EFPIA Кун Берден и другие эксперты.

Инновации, профилактика, исследования - основы систем здравоохранения будущего

Сегодня системы здравоохранения ЕС и России находятся под огромным давлением. На фоне ограниченности ресурсов гармонизация регуляторных стандартов, широкий обмен опытом и тесное взаимодействие позволят им развиваться более устойчиво и эффективно, будут способствовать синергетическому эффекту. Инновации, профилактика и исследования - основы проектирования систем здравоохранения завтрашнего дня.

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