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29.11.2020 15:27
Рубрика: Культура

Фильм о Зое Космодемьянской выйдет на российские киноэкраны 28 января

Текст: Наталья Лебедева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Зоя", рассказывающий историю жизни и гибели первой женщины - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, выйдет в российский кинопрокат 28 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Фильм "Зоя" покажет путь легендарной партизанки от выпускного бала накануне войны до ее героической гибели 29 ноября 1941 года. Главную роль исполнила Анастасия Мишина, вместе с ней снимались Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова. Режиссерами кинокартины стали Леонид Пляскин и Максим Бриус.

Как уточнил ТАСС, Киностудия имени Горького сообщала о завершении работы над фильмом-биографией отважной девушки еще в августе. И вот теперь объявлена дата премьеры - 28 января.

Зоя Космодемьянская - первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В деревне Петрищево под Москвой 29 ноября 1941 года фашисты повесили 18-летнюю Зою, пытавшуюся поджечь конюшню местного полицая. Перед казнью над ней страшно издевались, но она молчала, так и не выдав месторасположения своего партизанского отряда.

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