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29.11.2020 22:45
Рубрика: Спорт

Боевой "Арсенал"

Туляки сыграли вничью на своем поле с "Зенитом"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
В российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи 16-го тура. Стартовал второй круг, но явного лидера в турнире по-прежнему нет.

Возглавить таблицу хотя бы на сутки мог "Зенит". Для этого питерцам нужно было набрать три очка в Туле. Но местный "Арсенал" помешал команде Сергея Семака - 0:0.

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С учетом поражения от "Лацио" в Лиге чемпионов "сине-бело-голубые" не могут победить в трех поединках подряд. И если из главного еврокубка клуб уже вылетел, то в чемпионате у него есть все шансы побороться за "золото".

Не сумели забить друг другу "Ахмат" с "Локомотивом". К слову, у "железнодорожников" в последних девяти матчах лишь одна победа и четыре поражения.

Не лучше статистика у "Краснодара". На выходных "быки" проиграли на выезде "Химкам" (0:1) и опустились уже на девятое место в таблице. В последних восьми поединках южане потерпели аж семь поражений.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Отметим, что все три российских клуба, выступающих в Лиге чемпионов ("Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"), не победили и не забили в 16-м туре Премьер-лиги.

На момент подписания номера "РГ" в печать не были известны результаты нескольких матчей 16-го тура. К воскресному утру лидерами оставались "Зенит" с ЦСКА (по 32 очка), третье и четвертое места делили "Ростов" и "Спартак" (по 29 очка), на пятой строчке расположилось "Динамо" (27 очков).

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