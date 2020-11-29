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29.11.2020 10:52
Рубрика: Общество

Географический диктант пройдет на 6450 площадках

Текст: Игорь Елков
Всемирная просветительская акция "Географический диктант" проходит в половине государств мира с 29 ноября по 6 декабря.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Диктант стартует сегодня в полдень по местному времени в очном или дистанционном формате. Пройти онлайн-версию можно на сайте dictant.rgo.ru с 14.00 29 ноября до 14.00 6 декабря.

Фото: предоставлено РГО
Проверьте себя в "тренировочной" географической викторине

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов: 10 относительно простых и 30 более сложных, требующих эрудиции, логики и смекалки.

Кроме русского языка, вопросы переведены на английский, немецкий, французский, испанский, китайский, турецкий, арабский, итальянский, португальский и хинди. В составлении вопросов мог принять участие любой человек: в начале года прошел масштабный конкурс "Напиши вопрос для Географического диктанта", в ходе которого организаторы получили 430 заданий от участников из России и зарубежья в возрасте от 9 до 83 лет. Эксперты выбрали из них 18 наиболее интересных. Основную часть заданий разработал знаток интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров.

Разработан также и специальный вариант диктанта для слабовидящих, его можно написать на 322 площадках в России и на 11 - за рубежом.

Русское географическое общество проводит диктант в шестой раз. С 2015 по 2019 год число участников акции выросло в шесть раз, а всего за пять лет в проекте участвовало более 1 315 000 человек.

В этом году зафиксирован рекорд по числу площадок, их 6450 (в прошлом году было 5469). Число участников диктанта-2020 узнаем по окончании акции.

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