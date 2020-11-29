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29.11.2020 23:50
Рубрика: Общество

Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году

Текст: Ольга Игнатова

Коронавирус SARS- CoV-2 останется в человеческой популяции, но пандемия, скорее всего, закончится в 2021 году, считает гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Фото: РИА Новости
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"Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году", - заявил он в воскресенье, выступая на онлайн-фестивале Science Bar Hopping (цитата по агентству ТАСС). По его мнению, уже в июле следующего года фестиваль можно будет провести офлайн.

По словам Максютова, период пандемии, когда каждый день в мире идет рост числа заразившихся и существуют ограничения, завершится, как только переболеет значительное число населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет. Для этого нужно привить около половины населения.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире коронавирусом заразились более 564 тысяч человек. Почти 9 тысяч скончались. В России зарегистрировано уже более 2 миллионов случаев заражения, выздоровели более 1 миллиона 700 тысяч человек, умерли почти 40 тысяч человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил "Российской газете", что распространение возбудителя прекратится при создании коллективного иммунитета у 60-70% населения. Это может произойти к летнему сезону 2021 года. "Вакцинация населения позволит прервать цепь эпидемического процесса, при условии достижения охвата вакцинацией не менее 60% в различных социально-возрастных группах населения", - добавил ученый.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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