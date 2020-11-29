Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии

Гонка Гран-при Бахрейна прервана красными флагами. Спортсмены не успели проехать и одного круга, как заезд был прерван.

На старте в серьезную аварию попал гонщик "Хааса" Ромен Грожан. Его болид вспыхнул буквально в одно мгновение. После этого машину Грожана не показывали долгое время. Пилота отправили в больницу, где ему предстоит пройти медицинский осмотр.

Что касается самого старта, то Хэмилтон удержал первую позицию, а его напарник по "Мерседесу" Валттери Боттас полностью провалился, пропустив вперед нескольких соперников. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") откатился в самый конец пелотона. На момент остановки гонки он занимал 19-е место.