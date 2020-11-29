Весенняя сессия Государственной Думы совпала с атакой коронавируса нового типа. Поэтому депутатам и, в частности, Комитету по охране здоровья пришлось много времени и сил уделять работе над законодательными актами, направленными на противодействие эпидемии COVID-19.

2020 год войдет в историю как испытание на прочность всех систем здравоохранения в мире. Фото: Геннадий Аносов

О том, какие задачи в сфере здравоохранения стоят перед депутатами в осеннюю сессию 2020 года, "РГ" рассказал председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, д.м.н., профессор Дмитрий Морозов.

Дмитрий Анатольевич, какие ключевые вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся в центре внимания Госдумы и Комитета по охране здоровья в ходе осенней сессии?

Дмитрий Морозов: Речь идет в первую очередь о формировании бюджета. Я очень рад, что за предыдущие три года мы полностью отточили формат взаимодействия с исполнительной властью, мы слышим и понимаем друг друга без бюрократизма, лишних бумаг и т.п. Мы провели предварительное обсуждение бюджета - депутаты должны иметь возможность при необходимости вносить свои коррективы в его проект. Обратили внимание на важность сохранения приоритетов - федеральных проектов, касающихся онкологической и сердечно-сосудистой помощи, здоровья детей. Мы понимаем, что ситуация сложная, этот год потребовал затрат на борьбу с пандемией коронавируса. Но реализация нацпроекта "Здравоохранение" должна продолжаться. Важно, что отдельной строкой прописано финансирование высшей медицинской школы и федеральных клиник, выделены дополнительные средства на орфанные заболевания.

Какие еще законопроекты готовятся и на какой они стадии?

Дмитрий Морозов: Огромный пласт законотворчества касается проработки законодательных изменений в развитие новых конституционных норм. Над этим сейчас работают подкомитеты и рабочие группы Комитета по охране здоровья. Мы активно взаимодействуем по этому вопросу с министерством здравоохранения и Национальной медицинской палатой. Надеемся вскоре завершить работу над законом о биологической безопасности Российской Федерации, который был принят в первом чтении и который решено было доработать с учетом накопленного в период распространения новой коронавирусной инфекции опыта.

Этот год потребовал затрат на борьбу с пандемией, но реализация нацпроекта "Здравоохранение" должна продолжаться

Комитет также работает над законопроектом по упрощению процедуры информированного добровольного согласия при оказании скорой помощи, он был принят в первом чтении в конце сентября этого года. Законопроект разрешает бригадам "скорой медицинской помощи" оказывать скорую и неотложную медицинскую помощь без процедуры письменного оформления информированного добровольного согласия. Если пациент не возражает. Разумеется, в случае, если человек отказывается от медицинского вмешательства, нужно будет по-прежнему оформлять его отказ письменно, предупреждая пациента обо всех возможных последствиях. Это позволит сберечь драгоценное время. Еще один законопроект касается первой помощи, которую предлагается разделить на "базовую" и "расширенную" для медиков, которые могут оказывать ее с использованием лекарств и медицинских изделий. Сейчас я - детский хирург, профессор - за пределами медицинской организации не имею права, например, сделать укол или дать таблетку при оказании первой помощи. В этом же законопроекте есть важнейшая новелла - использование дефибрилляторов. Применять эти приборы будет разрешено даже без специальной подготовки, так как причинить с их помощью вред невозможно: если помощь такого рода не требуется, дефибриллятор просто не даст разряд. Мы уверены в необходимости устанавливать их в аэропортах, торговых центрах, школах. Это спасет тысячи жизней.

Чтобы не рисковать, пожилые люди остаются дома и нуждаются в доставке лекарств. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В портфеле Комитета есть также законопроект по лекарственному обеспечению, он касается аптечных сетей. Мы предлагаем упорядочить это понятие, ввести ограничение их доли на фармрынках субъектов, чтобы мотивировать аптеки предлагать покупателям препараты более дешевого сегмента. Это поддержит отечественных производителей. Сюда же вносим предложения по регулированию работы передвижных аптек в отдаленных местностях. Готовим совместно с Национальной медицинской палатой законопроект, который закрепит роль профессиональных некоммерческих организаций в экспертизах, в том числе - подготовки врачей, уровня диссертаций, контроля качества лечения и др. Комитет работает над законопроектами, касающимися защиты прав врачей, вакцинации, медицины в образовательных организациях, йодного дефицита, транспортной медицины и т.д.

Сейчас на различных площадках идет обсуждение вопроса о включении в дистанционную торговлю рецептурных лекарственных препаратов

Благодаря депутатам в этом году разрешена дистанционная торговля лекарствами. Оправдываются ли ожидания, которые были на нее возложены? Нужны ли меры по совершенствованию этого механизма?

Дмитрий Морозов: При работе над этим законом мы провели множество дискуссий на разных уровнях. И в этом году жизнь поставила перед нами четкие задачи - дистанционная торговля лекарствами необходима, потому что в условиях самоизоляции многие, особенно представители старшего поколения, не могли выйти из дома, чтобы купить нужные лекарства. Не могу не отметить огромную поддержку, оказанную волонтерами, доставляющими лекарства пожилым людям, за что хочется еще раз сказать им огромное спасибо. Что касается принятого закона о дистанционной продаже лекарств, он, безусловно, помог повысить доступность лекарственного обеспечения граждан и стал серьезной опорой для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Депутаты дали правительству полномочия по разрешению до конца 2020 года дистанционной торговли и рецептурными препаратами, но пока оно ими не воспользовалось. Сейчас ведется обсуждение включения в дистанционную торговлю рецептурных препаратов и необходимость продления срока.

Какая работа идет по расширению доступности дорогостоящих орфанных препаратов?

Дмитрий Морозов: Созданный нашим комитетом экспертный совет по орфанным заболеваниям работает над формированием регистров пациентов, осмыслением механизмов помощи детям и взрослым, экспертизой оказания медицинской помощи таким пациентам. В этом году вышел второй том Белой книги экспертного совета, где полностью собрана вся аналитика по субъектам Российской Федерации. В июне президент РФ принял решение по финансированию закупок орфанных препаратов, которые составляют серьезную нагрузку на региональные бюджеты. В соответствии с поручением главы государства с 1 января 2021 года дети, страдающие орфанными заболеваниями, должны быть обеспечены лекарствами - на эти цели пойдут средства, полученные от повышения до15 процентов НДФЛ на доходы граждан более 5 миллионов рублей в год. При этом все ранее действующие региональные программы по поддержке орфанных пациентов также будут продолжены. Убежден, что принятое президентом решение позволит объединить успешных граждан страны в адресной помощи больным детям.

Президент поручил создать единый реестр федеральных и региональных льготников. Как, по вашему мнению, это скажется на их лекарственном обеспечении?

Дмитрий Морозов: В начале июля этого года во исполнение поручения президента принят федеральный закон, предполагающий создание федерального регистра обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Он позволит навести в этой сфере порядок, и каждый больной гражданин, относящийся к категории льготников, будет обеспечен лекарственными препаратами для сохранения жизни и здоровья. Органы власти, получая актуальную информацию по обеспеченности каждого льготника, смогут осуществлять качественное планирование, отслеживать остатки лекарственных средств и принимать точечные решения, чтобы избежать сбоев в обеспечении граждан лекарствами. Кроме того, создание единой базы получателей лекарств позволит избежать дублирования льгот.