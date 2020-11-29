Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 11-м

Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бахрейна.

Второе место досталось представителю Нидерландов Максу Ферстаппену ("Ред Булл"), замкнул тройку лидеров партнер Ферстаппена по команде таец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", финишировал 11-м.

Отметим, что сразу три пилота не смогли завершить гонку. На первом круге после столкновения с Квятом Ромен Грожан из "Хааса" влетел в стену, его болид развалился на две части, а затем взорвался. Гонку приостановили, а Грожана доставили в госпиталь. Также не завершили соревнования канадец Лэнс Стролл ("Рейсинг Поинт") и его партнер по команде мексиканец Серхио Перес.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.