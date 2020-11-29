Япония запустила на орбиту спутник-ретранслятор

С космодрома на японском острове Танэгасима стартовала ракета-носитель, призванная доставить на геосинхронную орбиту спутник-ретранслятор для оптической высокоскоростной передачи данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1), которые могут быть использованы в военных или гражданских целях. О запуске, который транслировался в прямом эфире, сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Известно, что аппарат будет получать данные с орбиты от других спутников и передавать их на Землю в семь раз быстрее. Космический "гаджет" запрограммирован на работу девять часов в день. С помощью полученных от спутника-ретранслятора снимков и видеофайлов правительство Японии надеется оперативнее реагировать, например, на приближающиеся стихийные бедствия. При этом японский государственный телеканал NHK признает, что речь идет не только о гражданских программах. В частности, ретрансляция будет вестись и с правительственных спутников, которые занимаются "сбором информации".