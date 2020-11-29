Испанские врачи предупреждают, что не готовы к третьей волне коронавируса

Испанская система здравоохранения не готова к третьей волне коронавируса, отделения интенсивной медицины не смогут вместить всех заболевших, если произойдет очередной всплеск COVID-19. Об этом в интервью агентству EFE заявил глава Испанского общества врачей интенсивной терапии Рикард Феррер.

По данным министерства здравоохранения, госпитализированные с коронавирусом в настоящее время занимают 28 процентов коек в отделениях интенсивной терапии, такое положение дел считается "экстремальным", поскольку этот показатель превышает 25 процентов. И это при том, что вместимость отделений была увеличена после возникшего в начале пандемии кризиса, в больницы было поставлено специальное оборудование, увеличен штат сотрудников. И тем не менее, по словам Феррера, по-прежнему наблюдается нехватка персонала. Больницам пришлось обратиться за помощью к врачам, вышедшим на пенсию, поскольку на рынке труда просто нет нужных специалистов, в первую очередь реаниматологов. "Пожилые врачи приходят из-за уважения к профессии и чувства долга", - отметил он, добавив, что из-за низких зарплат многие молодые специалисты предпочли перебраться в другие страны Европы, где им платят больше.

Феррер также обратил внимание на то, что из-за пандемии в Испании серьезно выросли сроки ожидания плановых операций. Сейчас этот период в среднем составляет 170 дней (почти в полтора раза больше, чем в 2019 году). Конечно, в больших медицинских центрах, университетских клиниках смогли совместить лечение инфицированных коронавирусом и обычную деятельность, но в небольших больницах многие операции пришлось отложить. На сегодняшний день в очереди на операцию в Испании стоит около 700 тысяч человек.

Эксперт призывает власти с осторожностью отменять веденные из-за пандемии ограничения. Дело не только в том, что может снова резко увеличиться число инфицированных коронавирусом (в настоящее время наблюдается замедление роста), но и том, что отделения интенсивной терапии могут заполниться, например, пострадавшими в результате ДТП. Принятые властями меры привели к снижению транспортного потока и как следствие уменьшению количества аварий. По наблюдениям Феррера, который работает в барселонской больнице Валь д'Эброн, во время первой волны, когда в Испании действовал карантин, таких больных практически не было. Сейчас же, когда ограничения гораздо мягче, нередко приходится помогать людям с травмами головы или переломами позвоночника. "Я не говорю, что люди должны прекратить пользоваться такими средствами, как велосипеды, но мы должны быть очень осторожны с вирусом и другими патологиями", - отметил эксперт.

Между тем власти Испании разработали план вакцинации жителей королевства. Министерство здравоохранения определило 15 приоритетных групп населения. Первыми препарат от коронавируса получат пожилые люди, проживающие в домах престарелых, лица, ухаживающие за ними, медработники, а также лица, находящие на иждивении, но вне медицинских учреждений. Всех входящих в эти четыре группы (а это около 2,5 миллиона человек) предполагается привить в период с января по март. Второй этап придется на март-июнь, когда прививки сделают другим приоритетным группам населения, затем настанет очередь третьего, который охватит всех остальных.