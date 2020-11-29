Испанские врачи предупреждают, что не готовы к третьей волне коронавируса

Новости

Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 13:16
Британских врачей начнут прививать от коронавируса с 7 декабря 13:06
Президент РАН: Академик Фортов был блестящим ученым и человеком большого мужества 13:01
Умер исполнитель роли Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз 12:52
Умер сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз 12:46
Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери 12:38
Умер заслуженный хоккейный тренер Анатолий Антипов 12:37
Музей Победы опубликовал коллекцию писем красноармейцев своим матерям 12:31
Психологи рассказали, как создать настроение праздника во время пандемии 12:18
В Приднестровье проходит единый день голосования 12:12
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 12:06
Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном 12:00
Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей 11:36
Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи 11:33
Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле 11:15
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью 11:13
Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез 11:06
В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19 10:53
Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии 10:49
Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства 10:28
Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 12:09
Рубрика: В мире

Испанские врачи предупреждают, что не готовы к третьей волне коронавируса

Текст: Юрий Когалов
Испанская система здравоохранения не готова к третьей волне коронавируса, отделения интенсивной медицины не смогут вместить всех заболевших, если произойдет очередной всплеск COVID-19. Об этом в интервью агентству EFE заявил глава Испанского общества врачей интенсивной терапии Рикард Феррер.
Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo
Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo

По данным министерства здравоохранения, госпитализированные с коронавирусом в настоящее время занимают 28 процентов коек в отделениях интенсивной терапии, такое положение дел считается "экстремальным", поскольку этот показатель превышает 25 процентов. И это при том, что вместимость отделений была увеличена после возникшего в начале пандемии кризиса, в больницы было поставлено специальное оборудование, увеличен штат сотрудников. И тем не менее, по словам Феррера, по-прежнему наблюдается нехватка персонала. Больницам пришлось обратиться за помощью к врачам, вышедшим на пенсию, поскольку на рынке труда просто нет нужных специалистов, в первую очередь реаниматологов. "Пожилые врачи приходят из-за уважения к профессии и чувства долга", - отметил он, добавив, что из-за низких зарплат многие молодые специалисты предпочли перебраться в другие страны Европы, где им платят больше.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок

Феррер также обратил внимание на то, что из-за пандемии в Испании серьезно выросли сроки ожидания плановых операций. Сейчас этот период в среднем составляет 170 дней (почти в полтора раза больше, чем в 2019 году). Конечно, в больших медицинских центрах, университетских клиниках смогли совместить лечение инфицированных коронавирусом и обычную деятельность, но в небольших больницах многие операции пришлось отложить. На сегодняшний день в очереди на операцию в Испании стоит около 700 тысяч человек.

Эксперт призывает власти с осторожностью отменять веденные из-за пандемии ограничения. Дело не только в том, что может снова резко увеличиться число инфицированных коронавирусом (в настоящее время наблюдается замедление роста), но и том, что отделения интенсивной терапии могут заполниться, например, пострадавшими в результате ДТП. Принятые властями меры привели к снижению транспортного потока и как следствие уменьшению количества аварий. По наблюдениям Феррера, который работает в барселонской больнице Валь д'Эброн, во время первой волны, когда в Испании действовал карантин, таких больных практически не было. Сейчас же, когда ограничения гораздо мягче, нередко приходится помогать людям с травмами головы или переломами позвоночника. "Я не говорю, что люди должны прекратить пользоваться такими средствами, как велосипеды, но мы должны быть очень осторожны с вирусом и другими патологиями", - отметил эксперт.

Между тем власти Испании разработали план вакцинации жителей королевства. Министерство здравоохранения определило 15 приоритетных групп населения. Первыми препарат от коронавируса получат пожилые люди, проживающие в домах престарелых, лица, ухаживающие за ними, медработники, а также лица, находящие на иждивении, но вне медицинских учреждений. Всех входящих в эти четыре группы (а это около 2,5 миллиона человек) предполагается привить в период с января по март. Второй этап придется на март-июнь, когда прививки сделают другим приоритетным группам населения, затем настанет очередь третьего, который охватит всех остальных.

В Испании разработали правила проведения новогодних торжеств
В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Географический диктант пройдет на 6450 площадках
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса