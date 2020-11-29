Извещения от судебных приставов будут приходить через "Госуслуги"

Граждане будут автоматически получать информацию о возбуждении исполнительного производства через единый портал госуслуг. Необходимые изменения в правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Уведомления об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов будут приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан. О новой функции пользователей "Госуслуг" станут информировать при входе в учетную запись. Если гражданин не хочет получать такую информацию, он сможет отключить ее в своем личном кабинете.

Это решение, считают в правительстве, упростит информирование лиц, которым на основании исполнительных документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. Оперативная передача извещений также позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.