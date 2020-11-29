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29.11.2020 19:13
Рубрика: Происшествия

Дорогая передача

Телеведущую осудили условно
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
Известную телеведущую постановочного шоу "Час суда" Елену Дмитриеву обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Телеведущая взялась уладить спор двух бизнесменов. То есть пообещала оказать юридическую помощь одному из предпринимателей, вступившему в конфликт со своим деловым партнером.
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В чем суть конфликта - не очень ясно, да это и не важно. Или бизнесмены не сумели по-хорошему разделить совместное предприятие, или кто-то из них отказался платить по совместному кредиту. Так или иначе, но сумма взаимных претензий составила 80 миллионов рублей. Елена Дмитриева приняла сторону одного из партнеров и пообещала, что деньги достанутся именно ему. Возможно, ей было обещано вознаграждение.

Видимо, доверившийся ей предприниматель не знал, что Дмитриева - не настоящий судья, и вообще вряд ли могла как-то повлиять на ход следствия. Тем не менее она убедила оппонента отдать 80 миллионов рублей своему бывшему партнеру - за прекращение якобы возбужденного против него уголовного дела. Что тот и сделал.

Вот только купюры были мечеными - подвергшийся вымогательству бизнесмен обратился в ФСБ. И передача происходила под контролем оперативников. Получатели денег были задержаны с поличным.

"Клиент" Дмитриевой тоже оказался под следствием и судом и в результате получил четыре года условно.

Напомним, Елена Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала "ТВЦ". Она вела программы "Час суда" и "Час суда. Дела семейные" на каналах РЕН, "Домашний", "Доверие" и "Мир". С 2015 по 2019 года на телеканале судебное шоу выходило под названием "Дела семейные. Битва за будущее".

Происшествия Правосудие Суд

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