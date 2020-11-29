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29.11.2020 11:30
Рубрика: Культура

Известные актеры и юные чтецы "Живой классики" записали аудиокниги для незрячих детей

Текст: Наталья Лебедева
Финалисты всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" вместе с известными актерами и телеведущими записали аудиокниги для незрячих и слабовидящих подростков. Ребята сами выбрали повести и рассказы современных авторов.
Даниил Белых и Артемий Косинец. Фото: Пресс-служба "Живой классики" Даниил Белых и Артемий Косинец. Фото: Пресс-служба "Живой классики"
Даниил Белых и Артемий Косинец. Фото: Пресс-служба "Живой классики"

Идею записать аудиобиблиотеку для ребят с особенностями развития, но с безграничными возможностями поддержали Юлия Меньшова, Алиса Гребенщикова, Виктор Набутов, Полина Райкина, Екатерина Стриженова, Сергей Чонишвили и Даниил Белых.

Фото: предоставлено Центральной библиотекой им. Н.А. Некрасова
Семь мифов о детском чтении

Озвученные книги будут храниться в аудиобиблиотеке фонда "Живая классика", и послушать их можно будет в любое удобное время. Также близкие и друзья слабовидящих ребят могут зайти на сайт фонда и оставить заявку на конкретную книжку. И тогда с заявителем свяжется чтец, откликнувшийся на запрос, и в реальном времени почитает ему понравившийся рассказ, расскажет о похожих сюжетах и даже обсудит со слушателем героев. Такое общение сверстников в условиях домашней изоляции становится особенно актуально.

Первый конкурс чтецов "Живая классика" прошел 10 лет назад. Это самый масштабный детский литературный проект в нашей стране, участниками которого стали уже более 10 миллионов школьников со всей России и 80 стран мира. Ребята уверены, что умным быть круто, а читать - модно.

Культура Литература Общество Семья и дети

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