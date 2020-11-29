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29.11.2020 21:50
Рубрика: Власть

Друг и Командир

Каким был Герой России Алексей Буриличев
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
В субботу, 28 ноября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах при строгих карантинных ограничениях похоронили Героя России вице-адмирала Алексея Буриличева - начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. А в Петербурге и Северодвинске, в гарнизонах Северного флота, на Балтике, Черном море и во Владивостоке друзья и сослуживцы мысленно простились с человеком, который был своим среди подводников, корабелов, гидрографов, акустиков, инженеров-конструкторов и специалистов по морским глубинам.
Алексей Буриличев в Северодвинске перед спуском на воду специального транспорта "Академик Александров". Фото: ruspekh.ru Алексей Буриличев в Северодвинске перед спуском на воду специального транспорта "Академик Александров". Фото: ruspekh.ru
Алексей Буриличев в Северодвинске перед спуском на воду специального транспорта "Академик Александров". Фото: ruspekh.ru

Для многих, кто лично знал Алексея Витальевича, очень трудно смириться с мыслью, что жизнь этого сильного, целеустремленного и позитивного во всех смыслах человека так неожиданно оборвет коронавирус - в 62 года, и что обиднее всего - под присмотром врачей в известном столичном госпитале.

В официальном некрологе, который подписан руководством Минобороны России, сказано: "Свою жизнь Алексей Витальевич посвятил служению России, развитию и укреплению подводных сил ВМФ и внес неоценимый вклад в создание глубоководных аппаратов для подводных исследований и картографирования морского дна, спасения терпящих бедствие подводных лодок. Активно участвовал в научных исследованиях Арктики".

А еще сын бывшего фронтовика Алексей Буриличев, став морским офицером, "неоднократно участвовал в выполнении сложных и ответственных задач в дальней морской зоне и удаленных океанских районах". И за это был удостоен ордена Красной Звезды, а в июле 96-го отмечен звездой Героя Российской Федерации. За дела последующие (пока не афишируемые) добавились три ордена Мужества, осенью этого года - орден "За морские заслуги".

За этим наградным и, увы, посмертным перечислением не видно человека. Каким был в жизни герой-подводник, командир, товарищ, муж, отец, начальник?

Еще до того, как в "Красной Звезде" вышел официальный некролог, в "Российскую газету" пришло письмо - из городка и гарнизона в Заполярье, с которым Алексей Буриличев был связан по меньшей мере 30 лет. Капитан 1 ранга в запасе Юрий Бузин и по сей день живет и работает в том самом месте, где начиналась их совместная с Алексеем Буриличевым служба на атомной "Пантере" - новейшей по тем временам многоцелевой подводной лодке.

"Не могу думать и говорить о нем в прошедшем времени, - с горечью пишет Юрий Константинович. - Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев - Офицер и Командир с большой буквы! Авторитет среди подчиненных - каких поискать. Требовательный, умный, опытный, обязательный. С таким хоть в огонь, хоть в воду, да и под воду тоже - не страшно...".

В конце 1990 года, когда мы впервые познакомились, Бузин был заместителем командира по работе с личным составом (по политчасти - как называлась тогда эта должность), Буриличев - старпомом на АПЛ "Пантера".

"Один из самых опытных подводников-атомщиков, сумевший оставить след в памяти экипажей "Пантеры", "Волка" и других кораблей, у личного состава 24-й дивизии Северного флота, - читаю в письме Юрия Бузина и знаю, что многие подписались бы под этими словами. - Не так много найдется руководителей высокого ранга, которые не забывают своих старых друзей. Алексей относился к таким. Для него понятие "дружба" было круглосуточным.

Поначалу он считал, что холостяцкий образ жизни - самый подходящий для подводника, потому что эта служба и сама профессия подразумевают риск

Как-то на боевой службе еще на "Лире" (титановые АПЛ проекта 705. - А.Е.) мы с ним половину автономки проспорили о преимуществах семейной жизни. Он, в то время молодой флотский офицер и закоренелый холостяк, был убежден, что такой образ жизни - холостяцкий - самый что ни есть подходящий для подводника, профессия которого подразумевает риск. Но в переломном для страны 1991-м Алексей нашел-таки в Северодвинске свою Валентину, которая разделила с ним и радости, и беды суровой флотской жизни...".

Прямая речь

Николай Калистратов, почетный гражданин Северодвинска, лауреат Государственной премии и премии правительства РФ:

- Работа с такими людьми - большая удача для человека. Я очень счастлив, что довелось работать с Алексеем Буриличевым и в итоге подружиться. Представилась возможность познакомиться и с его отцом - на приеме по случаю 9 Мая у президента России. Они тогда были рядом: отец-фронтовик и сын - герой-подводник. Это, если хотите, еще одна повесть о настоящем человеке...

У Алексея Витальевича, мы это знали, помимо Звезды Героя, три ордена Мужества. Такие награды, понятное дело, за выслугу лет не дают. Хотя сам Алексей ничего не афишировал, а просто делал свое дело - без лишних слов, спокойно, уверенно, с доброжелательной улыбкой. А еще, конечно, Алексей Буриличев - высочайший профессионал. Он все делал на пять баллов - добросовестно и надежно. Мы его ценили при жизни и теперь, когда она так неожиданно оборвалась, будем помнить.

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