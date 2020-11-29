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29.11.2020 22:40
Рубрика: Спорт

Удары были настоящими

Тайсону и Джонсу за 50, но ветераны не подвели
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
"Лучший выставочный бой, который я когда-либо видел". Так оценил поединок между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в пяти дивизионах Роем Джонсом-младшим еще один легендарный боксер, самый сокрушительный тяжеловес в истории и к тому же самый возрастной чемпион Джордж Форман. Единственное, что не понравилось Большому Джорджу, - ничейный результат.
Майк Тайсон (слева) и Рой-Джонс-младший отработали свои миллионные гонорары на все сто. Фото: REUTERS Майк Тайсон (слева) и Рой-Джонс-младший отработали свои миллионные гонорары на все сто. Фото: REUTERS
Майк Тайсон (слева) и Рой-Джонс-младший отработали свои миллионные гонорары на все сто. Фото: REUTERS

Но это уже вопрос не боксерам. А сами ветераны ринга не подвели. 54-летний Железный Майк и 51-летний Капитан Хук не халтурили. Тайсон все время работал первым номером, атаковал. Рой Джонс выбрал оборонительную тактику, стараясь выбрасывать джебы как будто исподтишка. Тайсон теснил противника, а тот все время уворачивался: либо вставал в клинч, либо отскакивал благодаря хорошей работе ног. Хотя пару чувствительных ударов в корпус пропустил.

Фото: BT Sport Boxing/youtube.com
Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном

Рой Джонс вряд ли успел забыть эти ощущения, ведь последний бой он провел не так давно - в 2018 году, когда победил Скотта Сигмона. Майк Тайсон последний раз дрался 15 лет назад и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Однако в субботу в Лос-Анджелесе оба были в прекрасной форме, особенно поразил Железный Майк, который умудрился за время интенсивных тренировок привести все мышцы в тонус. На взвешивании Тайсон оказался чуть тяжелее (99,8 кг), Джонс потянул на 95,2 кг. Но опять же оба отлично двигались и не выдохлись. Тут, конечно, стоит отдать должное регламенту. Боксеры провели на ринге восемь раундов по две вместо стандартных трех минут. Это помогло им не умереть в середине боя и выдать зрелищный поединок. Кроме того, 10-унцевые перчатки заменили 12-унцевыми, в которых обычно проводят спарринги. Это позволило не поубивать друг друга, ведь нокаут был разрешен. И Тайсон до последнего искал возможность закончить бой безапелляционно.

Удивительно, но три экс-чемпиона мира, которые отвечали за неофициальное судейство, увидели этот поединок совершенно по-разному. Кристи Марти отдала предпочтение Тайсону (79:73), Винни Пациенца проголосовал за Джонса (80:76), а Чэд Доусон выставил ничью (76:76). В итоге победителя так и не выявили.

С одной стороны, боксеры остались недовольны. С другой - каждый получил то, что хотел.

- Я думал, что победил, но я рад, поскольку мы развлекли фанатов, - сказал Майк Тайсон в интервью на ринге. - Еще я доволен, что смог достойно продержаться восемь раундов. Бой был непростой, даже две минуты воспринимались как все три. Я намерен продолжать дальше, и наверняка я сделаю это снова.

Рой Джонс подхватил: "Получать удары Тайсона по корпусу было крайне неприятно. Они утомляют. Но я считал, что достаточно хорошо отбоксировал на дистанции, чтобы сделать свою работу. Мне не нравятся ничьи. Но, возможно, мы сделаем это снова".

Майк Тайсон получит 10 млн долларов за бой с Роем Джонсом

Возвращаясь к комментариям Формана, отметим, что, по его мнению, на ринге доминировал Тайсон.

- Тайсон не дерется как 50-летний. Он в слишком хорошей форме для Роя. Тайсон сделал все, что мог, чтобы нокаутировать Джонса. Рой сделал все, что мог, чтобы избежать мощи Майка в последнем раунде, - написал Джордж Форман на своей странице в "Твиттере". - Тайсон до самого конца хотел оформить нокаут. Джонсу пришлось использовать каждый трюк из своего арсенала, чтобы выдержать эти удары.

Спорт Бокс

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