Так вот прочитаешь: "А у Бога голова есть?" - и задумываешься. Или еще: "Ты умеешь летать?" - вопрос, который вызывает такое количество мыслей, ни на какую колонку не хватит. Или - пожалуйста - "Кто такой хороший человек?" - не вдруг ответишь.

Как вам вопросики? Если честно: давно ли над подобными задумывались? Психофилософия, которой я занимаюсь, утверждает, что все вопросы, которые задают люди и себе, и миру, можно разделить на две большие группы. Первая - вопросы насущные: где взять денег? как провести отпуск? где купить подешевле одноразовые маски? Короче, все те вопросы, которые мы задаем, когда "горит". Вторая группа - вопросы сущностные. Зачем я живу? зачем работаю? почему я живу именно с этим человеком? То есть те, которые требуют размышлений на самые главные, фундаментальные темы.

А теперь, любезный читатель "РГ", задайте себе сущностный вопрос: часто ли я задаю себе сущностные вопросы? Редко, правда? Вот мы все любим ругать окружающую жизнь, да и самих себя, за излишнюю суетливость. А что это такое? Бег без цели и удовольствия. Карусельные лошадки тоже мчатся вроде быстро. Но - по кругу...

Вопрос - это вообще очень важно. Не могу не заметить, что всем величайшим открытиям в мировой истории предшествовали великие вопросы. Сначала Ньютон спросил себя: "А камень и перышко с одинаковым ускорением падают или нет?" И уж потом - ему на голову яблоко упало и все раскрылось. Бога, конечно, познать нельзя, но мне кажется - или верится? - что в начале было не только Слово, но и вопрос. Может быть, человечество вообще есть ответ на какие-то размышления Создателя?

Однако не будем отвлекаться. Мы плохо умеем задавать правильные, сущностные вопросы. Этому нас никто не учит, на это вообще мало кто обращает внимание. Нет учебника задавания хороших вопросов.

Точнее, не было. Теперь есть. "Учебник" этот называется "Детский недетский вопрос".

Не было учебника задавания хороших вопросов. Теперь есть. "Учебник" этот называется "Детский недетский вопрос"

Знаете, какой вопрос хороший? Тот, в результате ответа на который в голове человека появляется новая идея. Я не знаю, какой именно вопрос задавал себе известный израильский фотохудожник Дмитрий Брикман, когда ему в голову пришла идея сначала радио, а потом телепередачи "Детский недетский вопрос".

Но идея замечательная: записать у маленьких детей вопросы, которые их волнуют, а потом задавать их взрослым, в том числе и известным, людям. Уже много лет Дмитрий Брикман занимается воплощением этой идеи. И вот наконец в издательстве "Питер" вышла книжка. Издательству - респект за то, что "Детский недетский вопрос" издан с любовью: красиво и значительно.

Герои книги Брикмана - люди очень известные. Назову лишь некоторых: Людмила Улицкая, Владимир Познер, Константин Райкин, Владимир Войнович, Борис Гребенщиков... Остановлюсь. Их много - всех не перечислишь.

Прочитал предыдущий абзац и понял, что в него вкралась ошибка. Да, эти и другие знаменитости отвечали на детские вопросы. Но герои все-таки не они, а дети, которые эти вопросы придумывали.

Вот что интересно: отвечая на детские, наивные вопросы, знаменитости раскрываются удивительно. Смею думать, что такими, как в этой книге, мы их не видели никогда.

Когда Вероника Долина отвечает на вопрос: "Зачем нужен я?", или Светлана Крючкова размышляет над тем: "Каким цветом нарисовать себя?", или кто угодно получает такой вот детский вопрос: "Зачем вообще все?" - человек отыскивает сам в себе что-то такое, сокровенное и важное, о чем он не то чтобы не догадывался, но что скрывал в себе, не предъявлял, как ненужное.

Берешь книгу. Обложка. Имена звезд. А ниже - несколько вопросов. Для примера. "Кто я? Что такое талант? Зачем люди воюют? Зачем надо жениться?" И все в таком роде. Дорогой читатель, разве можно читать эти вопросы и не задуматься над ответами? А задумывавшись, не попытаться ответить? А ответив, придется поразмышлять о важном, сущностном, о том, что составляет основу нашей жизни, но о чем мы в суете, увы, думаем крайне редко.

Вы не замечали, что часто мы относимся к детям пренебрежительно: мол, они маленькие еще, в жизни ничего не понимают. И - давай детей всячески поучать, часто не отдавая себе отчета в том, что, поучая и воспитывая детей, мы нередко просто реализуем собственные комплексы.

Между тем еще великий педагог Януш Корчак заметил, что процесс обучения и воспитания - это взаимный процесс. Мы воздействуем на детей - они на нас. Когда читаешь книгу Брикмана, думаешь: какой ясный и четкий взгляд у маленького человека, какая безупречная логика в вопросах, какое поразительное умение выискивать в проблеме самое главное.

Если угодно, "Детский недетский вопрос" - это еще и книга об уважении к детству. Вопросы, которые задают Маши, Миши, Майи, Оли, Кати четырех лет и старше, интересны знаменитым, состоявшимся людям, заставляют их задумываться и копаться в себе. Вот ведь какая история!

Вопросы, которые задают Маши, Миши, Кати четырех лет и старше, интересны знаменитым, состоявшимся людям

Книги бывают хорошие и плохие; скучные и захватывающие; бессмысленные и наполненные неясным смыслом... Книга Дмитрия Брикмана "Детский недетский вопрос" - уникальна. Потому что это и учебник, помогающий понять, как задавать сущностные вопросы; и портретная галерея звезд, которые раскрываются с неожиданной стороны; и вопросник, который поможет читателю лучше разобраться в себе самом; и необычная педагогическая книга, которая исподволь учит уважительному отношению к детству.

Короче говоря: учитесь у детства - оно не обманет.