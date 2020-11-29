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29.11.2020 13:53
Рубрика: Власть

Матвиенко: Фортов внес огромный вклад в развитие космической физики

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы РАН Владимира Фортова. В телеграмме, адресованной действующему президенту академии Александру Сергееву, она отметила заслуги Фортова в развитии отечественной и мировой науки, прежде всего - космической физики.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Скончался экс-президент РАН академик Владимир Фортов

"Уход из жизни выдающегося ученого является невосполнимой утратой для отечественной и мировой науки. Владимир Евгеньевич внес огромный вклад в развитие космической физики, являлся создателем и руководителем нового направления - динамической физики неидеальной плазмы, автором сотен научных работ", - говорится в послании.

Матвиенко также подчеркнула, что Владимир Фортов был "ярким, талантливым, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком, настоящим патриотом, душой болеющим за интересы дела".

Она попросила передать соболезнования родным и близким ученого.

Напомним, экс-президент РАН Владимир Фортов скончался сегодня на 75-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции​​​.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Президент РАН: Академик Фортов был блестящим ученым и человеком большого мужества

Фортов возглавлял РАН с 2013-го по 2017 год. В девяностые был вице-премьером правительства - председателем Госкомитета РФ по науке и технологиям, занимал пост министра науки и технологий РФ.

В последние годы Владимир Фортов был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

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