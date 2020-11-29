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29.11.2020 11:10
Рубрика: Власть

Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери

Текст: Галина Мисливская
Поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики России, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем матери, которое опубликовано на сайте верхней палаты российского парламента.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

"Сердечно поздравляю вас с одним из самых замечательных праздников - Днем матери, - говорится в тексте. - Этот день мы посвящаем тем, чья любовь и забота сопровождают нас всегда. Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми - нелегкий, но благородный труд. Именно мама во многом предопределяет духовно-нравственное развитие ребенка".

Фото: photoxpress
С 2021 года индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно

Глава Совфеда подчеркнула, что сегодня женщины в России имеют большие возможности для самореализации в политической, экономической, социальной и культурной сферах, успешно строят карьеру, создают бизнес, управляют коллективами. "Поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. Последовательно реализуются программа "Десятилетие детства" и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Принят ряд важных федеральных законов, цель которых - рост благополучия, повышение качества жизни и увеличение материальных гарантий", - напомнила сенатор.

Она пожелала всем мамам России здоровья, "ни с чем не сравнимого материнского счастья и всего самого доброго".

Завтра Валентина Матвиенко проведет заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Оно будет посвящено вопросам поддержки и развития института семьи и профилактики социального сиротства.

Напомним, День матери был учрежден в России в 1998 году указом президента Бориса Ельцина "в целях повышения социальной значимости материнства". Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

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