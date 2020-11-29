Мясников назвал опасную для здоровья распространенную привычку

Главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил об опасности использования различных средств для чистки ушей. В том числе, ватных палочек.

Неправильное удаление ушной серы провоцирует образование серных пробок, предупредил доктор.

"Кроме того, барабанная перепонка очень легко протыкается любым неверным движением. Не трогайте серу. Неправильными движениями вы либо ее только утрамбовываете, либо тщательно вычищаете. А сера предохраняет от инфекций, имеет защитную функцию", - отметил Александр Мясников.

Если в ухо попало инородное тело (например, насекомое), не пытайтесь его вытащить самостоятельно, идите к специалисту, призвал врач.