Новости

Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей 11:36
Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи 11:33
Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле 11:15
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью 11:13
Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез 11:06
В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19 10:53
Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии 10:49
Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства 10:28
Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт 09:23
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 09:18
Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн 07:28
Возгорание на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках потушено 07:13
Британия и Франция подписали соглашение о пресечении потока нелегалов 07:00
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19 05:15
Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 04:35
Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса 04:11
Врач назвала условие для лечения коронавируса дома 02:14
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки 01:21
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы 00:24
Подросток из США имеет 100 миллионов фанатов в интернете 28.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 10:28
Рубрика: Власть

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил увеличить квоты на ввоз в страну и производство ряда наркотических и психотропных веществ. Это позволит России нарастить собственный выпуск обезболивающих препаратов.

Фото: РИА Новости
Путин: Программу развития фарминдустрии нужно продлить до 2030 года

В 2,5 раза вырастет квота по оксикодону, на основе которого планируется производство двух новых обезболивающих препаратов. Сразу в 7 раз увеличен разрешенный объем ремифентанила. Его используют для выпуска аналога импортного анестетика, доклинические исследования препарата начнутся в следующем году.

В 1,5 раза повышена квота на фентанил. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России, а в 2021 году планируется увеличить его производство.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Географический диктант пройдет на 6450 площадках
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России