Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил увеличить квоты на ввоз в страну и производство ряда наркотических и психотропных веществ. Это позволит России нарастить собственный выпуск обезболивающих препаратов.

В 2,5 раза вырастет квота по оксикодону, на основе которого планируется производство двух новых обезболивающих препаратов. Сразу в 7 раз увеличен разрешенный объем ремифентанила. Его используют для выпуска аналога импортного анестетика, доклинические исследования препарата начнутся в следующем году.

В 1,5 раза повышена квота на фентанил. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России, а в 2021 году планируется увеличить его производство.