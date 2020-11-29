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29.11.2020 20:55
Рубрика: Власть

Помощь в пути

Михаил Мишустин выделил на закупку санитарного транспорта 1,5 миллиарда рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
Более 1,42 миллиарда рублей премьер-министр Михаил Мишустин направил из резервного фонда правительства на приобретение автотранспорта для медицинских учреждений.
Санитарный транспорт поступит в медучреждения уже в 2020 году. Фото: Татьяна Андреева/РГ Санитарный транспорт поступит в медучреждения уже в 2020 году. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Санитарный транспорт поступит в медучреждения уже в 2020 году. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Масштабная закупка санитарного транспорта планировалась в следующем году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, но ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставила правительство действовать на опережение. "Важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - заявил глава кабинета министров на прошлой неделе в ходе заседания правительства.

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Средства на эти цели были выписаны в кратчайшие сроки. Более 1,42 миллиарда рублей выделено на транспорт для медучреждений районных центров, поселков городского типа, малых городов с населением до 50 тысяч человек и сельской местности. Автомобили поступят в поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы для выезда врачей, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов.

Михаилом Мишустиным также подписано постановление с изменениями в правила оформления инвалидности. Они вступят в силу после отмены временного порядка, который правительство ввело из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать до 1 марта 2021 года.

Если раньше из-за отсутствия каких-то сведений о медицинских исследованиях бюро медико-социальной экспертизы могло отправить граждан обратно в поликлинику, то по новым правилам специалисты должны будут самостоятельно возвращать туда направление с указанием недостающей информации. Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трех рабочих дней, и еще 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Фото: пресс-служба Группы ГАЗ
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Еще одним документом глава правительства увеличил квоты на ввоз в страну и производство ряда наркотических и психотропных веществ, что позволит России нарастить собственный выпуск обезболивающих препаратов. В 2,5 раза повышен объем оксикодона, на основе которого планируется производство двух новых обезболивающих препаратов. Сразу в 7 раз увеличена квота ремифентанила. В 1,5 раза повышена квота на фентанил. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России.

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