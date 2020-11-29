В Англии "гуманно" забьют более 10 тысяч индеек из-за птичьего гриппа

Десять с половиной тысяч британских индеек, похоже, не переживут Рождество и Новый год. Как передает Reuters, на ферме на севере Англии обнаружили вспышку "птичьего гриппа". Зараженных птиц пообещали "гуманно забраковать", чтобы не допустить распространения вируса H5N8.

Известно, что "птичий грипп" был выявлен на частной индюшачьей ферме неподалеку от Нортхаллертона в Северном Йоркшире. При этом, как признала главный ветеринар Кристин Миддлмисс, "никакой угрозы для продовольственной безопасности страны нет".