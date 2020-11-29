Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке"

Во втором сезоне стремительно успевшего стяжать славу фэнтезийного шоу Netflix "Ведьмак" появится вдовствующая королева Лирии и Ривии Мэва, известная как Белая Королева.
Согласно сайту Redanian Intelligence, ссылающемуся на источник, ее сыграет 26-летняя шотландская актриса Ребекка Ханссен ("Страшилки", "Предания").
Объем экранного времени, в котором Мэва будет задействована, пока не известен.
Rumored Queen Meve for #TheWitcher!#Netflix #Witcher pic.twitter.com/lksWEewA2i— Geek Freaks Podcast (@geekfreakspod) November 27, 2020
Постановкой шоу занимаются Сара О'Горман и Эд Базалджетт.
Дата премьеры пока не определена.
В оригинале Сапковского Мэва - "мудря и грозная" королева маленького, но гордого северного королевства, важного для повествования.
Недавно были опубликованы фото со съёмок второго сезона.
Ранее появилась информация по первому спин-оффу "Ведьмака", действие которого развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала.