Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке"

Во втором сезоне стремительно успевшего стяжать славу фэнтезийного шоу Netflix "Ведьмак" появится вдовствующая королева Лирии и Ривии Мэва, известная как Белая Королева.

Согласно сайту Redanian Intelligence, ссылающемуся на источник, ее сыграет 26-летняя шотландская актриса Ребекка Ханссен ("Страшилки", "Предания").

Объем экранного времени, в котором Мэва будет задействована, пока не известен.

Постановкой шоу занимаются Сара О'Горман и Эд Базалджетт.

Дата премьеры пока не определена.

В оригинале Сапковского Мэва - "мудря и грозная" королева маленького, но гордого северного королевства, важного для повествования.

Недавно были опубликованы фото со съёмок второго сезона.

Ранее появилась информация по первому спин-оффу "Ведьмака", действие которого развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала.