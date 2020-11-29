Норвежец Бе стал победителем спринта на этапе КМ по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе занял первое место в спринте на дистанции 10 километров на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Бе преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон (+44,1 секунды; один промах), а замкнул тройку лидеров соотечественник Самуэльссона Мартин Понсилуома (+47,9; один промах).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, ставший 12-м. Он допустил один промах на огневых рубежах.

"Надеюсь, через неделю будет полегче. Связка тяжелая - индивидуалка и спринт. 30 километров за два дня - думаю, еще разгонит меня. Отдохнуть нужно, восстановиться и дальше в бой. Отставание от Бе? У меня была вторая развивающая работа. Не хватает немного скорости, не успел набрать. Но так произошло не из-за того, что я сам так хотел, а из-за подготовки не получилось провести контрольные старты", - отметил Логинов в эфире телеканала "Матч ТВ".