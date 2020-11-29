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29.11.2020 16:13
Рубрика: Общество

Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс"

Текст: Ксения Колесникова

В Москве подвели итоги национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). В соревнованиях, которые проходили в очно-дистанционном формате по 77 компетенциям, приняли участие более 2000 человек из 81 региона.

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Самыми популярными компетенциями чемпионата стали три направления - "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело".

Победители получили 154 золотых, 154 серебряных, 152 бронзовых медалей.

В общекомнадном зачете победила команда города Москвы - всего у нее 108 медалей, на втором месте команда Республики Татарстан - 56 медалей, третье место заняла Московская область - у региона 32 медали.

В церемонии награждения принял участие первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Он отметил, что чемпионат был проведен в очень непростых условиях и не имел аналогов.

- Мы решили провести чемпионат в очно-дистанционном режиме. Несмотря на все сложности, непривычные условия, участники смогли продемонстрировать свои высокие профессиональные навыки, показывая, что они талантливые и целеустремленные работники, - подчеркнул он. - Это стало главным результатом, потому что движение "Абилимпикс" призвано помогать социализации инвалидов и людей с ОВЗ, поддерживать их эмоционально и морально, помогать в трудоустройстве.

За прошлые годы проведения чемпионата было трудоустроено более четырех тысяч участников соревнований "Абилимпикс".

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