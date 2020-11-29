Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна

Гонку Гран-при Бахрейна в классе машин "Формула-1" пришлось остановить из-за страшной аварии с участием пилота "Хааса" Ромена Грожана.

В интернете появилась видеозапись инцидента. На ней видно, как Грожан не справился с управлением и влетел на повороте в ограждения. Автомобиль спортсмена мгновенно загорелся.

Несмотря на жуткую аварию, Ромен самостоятельно покинул болид, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.

Стало известно, что в результате аварии Грожан получил небольшие ожоги рук и лодыжек. Об этом сообщает пресс-служба "Хааса" на официальной странице в Twitter.