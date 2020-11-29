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29.11.2020 17:59
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна

Текст: Артур Нанян

Гонку Гран-при Бахрейна в классе машин "Формула-1" пришлось остановить из-за страшной аварии с участием пилота "Хааса" Ромена Грожана.

Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии

В интернете появилась видеозапись инцидента. На ней видно, как Грожан не справился с управлением и влетел на повороте в ограждения. Автомобиль спортсмена мгновенно загорелся.

Несмотря на жуткую аварию, Ромен самостоятельно покинул болид, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.

Стало известно, что в результате аварии Грожан получил небольшие ожоги рук и лодыжек. Об этом сообщает пресс-служба "Хааса" на официальной странице в Twitter.

Спорт Формула-1 РГ-Видео

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