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29.11.2020 16:54
Рубрика: В мире

Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана

Текст: Екатерина Забродина

Парламент Ирана в ускоренном режиме рассмотрит законопроект, позволяющий руководителям ядерных разработок добиваться повышения уровня обогащения урана на национальных предприятиях. Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim, решение было принято в воскресенье вскоре после прогремевшего на всю страну убийства работавшего при минобороны физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который считался одной из ключевых фигур в отрасли.

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Голосование в меджлисе может пройти уже 2 декабря. Законопроект предусматривает ежегодное производство не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20 процентов. Как известно, "ядерная сделка" по иранскому атому, из которой США вышли в одностороннем порядке при Трампе, позволяла Тегерану обогащать уран до уровня не более 3,67 процента в течение 15 лет для гражданских целей. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в 2015 году благодаря усилиям "шестерки" переговорщиков, Исламской республике было разрешено производить низкообогащенный уран в объеме до 300 килограмм при постоянных инспекциях МАГАТЭ. Однако после демарша США, возобновивших санкции против Тегерана, иранские власти объявили себя частично свободными от ограничений по допустимым запасам урана и тяжелой воды

Теперь правительство собирается уже в следующем году ввести в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. Законопроект также предусматривает реанимирование ядерного реактора на тяжелой воде в Араке.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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