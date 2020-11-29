Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана

Парламент Ирана в ускоренном режиме рассмотрит законопроект, позволяющий руководителям ядерных разработок добиваться повышения уровня обогащения урана на национальных предприятиях. Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim, решение было принято в воскресенье вскоре после прогремевшего на всю страну убийства работавшего при минобороны физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который считался одной из ключевых фигур в отрасли.

Голосование в меджлисе может пройти уже 2 декабря. Законопроект предусматривает ежегодное производство не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20 процентов. Как известно, "ядерная сделка" по иранскому атому, из которой США вышли в одностороннем порядке при Трампе, позволяла Тегерану обогащать уран до уровня не более 3,67 процента в течение 15 лет для гражданских целей. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в 2015 году благодаря усилиям "шестерки" переговорщиков, Исламской республике было разрешено производить низкообогащенный уран в объеме до 300 килограмм при постоянных инспекциях МАГАТЭ. Однако после демарша США, возобновивших санкции против Тегерана, иранские власти объявили себя частично свободными от ограничений по допустимым запасам урана и тяжелой воды

Теперь правительство собирается уже в следующем году ввести в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. Законопроект также предусматривает реанимирование ядерного реактора на тяжелой воде в Араке.