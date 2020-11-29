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29.11.2020 08:25
Рубрика: В мире

Переговоры ЕС и Британии по Brexit рискуют зайти в тупик

Текст: Максим Макарычев
Начавшиеся в субботу днем в Лондоне переговоры между делегациями Евросоюза и Британии по торговому соглашению в рамках Brexit рискуют зайти в тупик из-за непримиримых противоречий в вопросе рыболовства.

После вынужденного недельного перерыва, вызванного инфицированием одного из членов европейской делегации, обе стороны делают последнюю отчаянную попытку достигнуть соглашения. Инсайдеры утверждают, что эта неделя может оказаться последней в переговорах сторон, а "развод Британии с ЕС без достижения соглашения недооценен". Министр внутренних дел Британии Прити Патель заявила, что правительство страны привержено тому, чтобы переговоры в Лондоне по Brexit были "окончательными".

Фото: iStock
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон

Представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье и британский переговорщик лорд Дэвид Фрост работают над заключением сделки до того, как 31 декабря закончится переходный период выхода Британии из состава Евросоюза. Барнье прибыл на переговоры в Лондон в субботу утром. Обе стороны заявили в пятницу: в переговорах все еще существуют большие разногласия, которые необходимо преодолеть. Лондон и Брюссель призвали друг друга к компромиссу по трем основным спорным вопросам - рыболовству, государственной помощи и способам разрешения любых споров в будущем.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о "существенных и важных различиях", а Барнье сообщил о "глобальных расхождениях сторон". Источник в британском правительстве в субботу вечером сообщил The Daily Mail, что "более вероятным" на данный момент является вариант, при котором Brexit состоится без торговой сделки. "Многие люди предполагают, что сделка состоится, но им нужно понимать, что мы не сможем ее достичь", - сказал источник. Британская команда переговорщиков стремится подчеркнуть, что не будет "продавать" суверенитет Британии, чтобы обеспечить сделку.

Основной камень преткновения - вопрос о квотах на вылов рыбы для европейцев в британских, а для британцев - в европейских водах. Барнье сообщил странам-членам ЕС, что Брюссель предложил Лондону вернуть от 15 до 18 процентов рыбных запасов, выловленных флотами европейских стран в британских водах. Однако британская сторона настаивает на возврате 50 процентов улова рыбы. На Даунинг-стрит полагают, что цифры квот, обозначенные представителями ЕС "смехотворны".

"В Евросоюзе прекрасно знают, что мы никогда с этим не согласимся", - сообщил собеседник издания. Ранее французский депутат Европарламента Пьер Карлескинд, возглавляющий комитет Европейского парламента по рыболовству, заявил в программе "Сегодня" BBC Radio 4: "Вы просили, чтобы ваши компании получили доступ к общему рынку Европейского союза, и мы также просим получить доступ к вашим водам для наших рыбаков, это взаимно".

Фото: AFP/Tolga Akmen
ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit

На данный момент не запланировано никаких переговоров между британским премьер-министром Борисом Джонсоном и председателей Европейской Комиссии Урсулой фон дер Лейен, сообщил Reuters источник на Даунинг-стрит после того, как газета Times в пятницу сообщила, что два высокопоставленных политика обсудят соглашение в ближайшие 48 часов. Именно этот звонок, отмечают наблюдатели, может стать первым признаком того: либо стороны придут к соглашению, либо к провалу переговоров. Times также сообщила, что Европейская комиссия начала полагаться исключительно на мнение Мишеля Барнье, и это вселяет надежду на то, что соглашение может быть достигнуто. Однако на этом фоне среди других стран ЕС растет скептицизм по поводу перспектив сделки, отмечают наблюдатели.

Британия вышла из состава ЕС 31 января этого года, и окончательный выход "без сделки", по оценке экспертов, приведет к нарушению границ, может обрушить финансовые рынки и нарушит хрупкие цепочки поставок товаров, протянувшиеся по всей Европе и за ее пределами. Аналитики просчитывают разрушительные последствия для экономик Британии и ЕС, сравнивая их с огромными экономическими издержками от вспышки заболевания COVID-19. Эксперты предсказывают хаос в британских портах с 1 января 2021 года вне зависимости от заключения сделки. Однако ожидается, что отказ от сделки нанесет еще больший ущерб британской экономике.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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