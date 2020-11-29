Победительницей Детского Евровидения-2020 стала исполнительница из Франции

В воскресенье, 29 ноября, в формате телемоста прошел финал Детского Евровидения-2020. Международный песенный конкурс выиграла юная певица из Франции Валентина.

Финал конкурса, который стал 18-м по счету, прошел в Варшаве. Из-за коронавируса выступления проходили в онлайн-формате.

Наибольшее количество голосов от жюри и зрителей получила песня J'imagine ("Я представляю себе") в исполнении Валентины (Франция), сообщает ТАСС.

Российская участница София Феськова заняла 10-е место. Петербурженка получила за песню A Time for Us ("Время для нас") 88 баллов.

Напомним, всего в финал попали юные музыканты из 12 стран мира: России, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Принимала конкурс в этом году Польша.